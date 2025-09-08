کافا همچنان جامی بی ارزش و بی اهمیت
این فینال برای رنکینگ تیم ملی ایران ارزش ندارد
تیم ملی ایران و ازبکستان به فینال جام کافا راه یافته اند اما جالب است بدانید در فیفادی کنونی این تورنمنت ارزشی برای رنکینگ فیفا نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، شاید اگر پیروزی مقابل رقبای سطح پایین در تورنمنت کافا میتوانست به تیم ملی ایران برای رسیدن به شرایطی ایدهآل در ردهبندی فیفا کمک کند، حضور در این مسابقات جای بحث داشت اما فرمول فیفا برای امتیازدهی تیمهای ملی، به هیچ عنوان به نفع تیمهایی که با رقبایی پایینتر از سطح خود به میدان میروند نیست و حتی برگزاری بیش از ۲ بازی دوستانه در یک پنجره بازیهای ملی، توسط فیفا مردود اعلام شده است و بنابراین، فینال رقابتهای کافا هیچگونه ارزشی در ردهبندی فیفا ندارد. با وجود اینکه فیفا مسابقات کافا را تأیید کرده، دیدارهای فینال و ردهبندی جام ملتهای کافا در محاسبات ردهبندی فیفا لحاظ نخواهند شد. دلیل این تصمیم، تخطی از قوانین فیفا در برگزاری مسابقات بینالمللی است؛ چرا که فیفا در هر پنجره بینالمللی حداکثر مجاز به برگزاری دو بازی است و برگزاری بیش از دو مسابقه در یک بازه زمانی «جریمه» تلقی میشود و نتیجه بازی سوم در رتبهبندی نادیده گرفته میشود.
برای تیم ملی ایران، دیدار ابتدایی مقابل افغانستان که پیش از آغاز رسمی پنجره ملی برگزار شد، با ضریب نیم محاسبه میشود. اما دو بازی بعدی مقابل هند و تاجیکستان بهطور کامل در محاسبات ردهبندی فیفا لحاظ خواهند شد. فیفا از سال آینده پسزمینهای نو در تقویم بینالمللی ارائه میدهد: پنجرههای ۱۶ روزه که امکان برگزاری چهار مسابقه را فراهم میکنند و مشکل کنونی را رفع خواهند کرد. در همین حال، تیم ملی ازبکستان در سومین بازی خود در گروه A جام ملتهای کافا، عصر جمعه ۱۴ شهریور ماه (مطابق با ۵ سپتامبر) با نتیجه ۴ بر صفر قرقیزستان را شکست داد. با این پیروزی، ازبکستان صدرنشین گروه شد و به فینال رسید؛ جایی که قرار است دوشنبه آینده به مصاف تیم ایران برود. همچنین، در دیدار ردهبندی این تورنمنت، هند (گروه B) به مصاف عمان (گروه A) خواهد رفت.
فرمول امتیازدهی فیفا چیست؟
ردهبندی تیمهای ملی فوتبال در فیفا بر اساس فرمولی محاسبه میشود که از سال ۲۰۱۸ اجرا شده است. در این شیوه، امتیاز هر تیم پس از هر مسابقه تغییر میکند و مبنای آن امتیاز قبلی تیم، ضریب اهمیت مسابقه، نتیجه واقعی و نتیجه مورد انتظار است. ضریب اهمیت بسته به نوع مسابقه متفاوت است؛ بهطور مثال دیدار دوستانه غیر فیفادی ضریب ۵ دارد، دوستانه فیفادی ضریب ۱۰، مسابقات مقدماتی جام جهانی یا قارهای ضریب ۲۵، مراحل پایانی جام ملتهای قارهای یا جام کنفدراسیونها ضریب ۳۵ و مراحل پایانی جام جهانی ضریب ۶۰ را شامل میشوند. نتیجه واقعی هر تیم در بازی بهصورت عددی در نظر گرفته میشود؛ برد معادل ۱، مساوی معادل نیم و باخت معادل صفر. در کنار این، نتیجه مورد انتظار نیز با توجه به اختلاف امتیاز دو تیم پیش از مسابقه محاسبه میشود. اگر تیمی بسیار قویتر از حریف باشد، نتیجه مورد انتظارش نزدیک به عدد یک خواهد بود و اگر ضعیفتر باشد، این عدد به صفر میل میکند. در شرایطی که سطح دو تیم نزدیک باشد، نتیجه مورد انتظار معمولاً حول و حوش نیم در نظر گرفته میشود.
تغییر امتیاز تیم از تفاوت میان نتیجه واقعی و نتیجه مورد انتظار به دست میآید و سپس در ضریب اهمیت مسابقه ضرب میشود. این تغییر امتیاز به امتیاز قبلی تیم اضافه شده و امتیاز جدید در جدول ردهبندی فیفا ثبت میشود. به این ترتیب، هر مسابقه ملی، بسته به نوع رقابت و نتیجه بهدستآمده، میتواند باعث افزایش یا کاهش امتیاز تیمها در ردهبندی جهانی فیفا شود. بنابراین پیروزی مقابل افغانستان و هند، نمیتواند چندان تغییری در شرایط ایران در ردهبندی فیفا ایجاد کند و عدم پیروزی مقابل تاجیکستان، شرایط نامناسبی را برای فوتبال ایران ایجاد میکند. این در حالی است که تیمهای کره جنوبی و ژاپن در این وقفه بازیهای ملی، به مصاف مکزیک و امریکا میروند که در رده ۱۳ و ۱۵ ردهبندی قرار دارند و این میتواند اثر مثبتی روی ردهبندی دیگر تیمهای آسیایی بگذارد.