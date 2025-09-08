همه در انتظار علیرضا جهانبخش: کاپیتان در ورژن شماره یک
علیرضا جهانبخش به عنوان ستاره شماره یک تیم ملی ایران که زودتر از دیگر همتیمیهایش راهی اروپا شده، این روزها دور از شرایطی است که از وی انتظار میرفت.
به گزارش ایلنا، هفت سال پیش در چنین روزهایی بود که علیرضا جهانبخش با آقای گلی در لیگ هلند و تبدیل شدن به گرانترین خرید تاریخ باشگاه برایتون، آبروی فوتبال ایران در سطح اول اروپا را خرید اما این روزها دیگر هیچ نشانی از آن بازیکن چست و چابک و خطرناک همیشگی در ترکیب تیم ملی نمیبینیم.
جهانبخش که در دوران حضور در فاینورد و زمان حضور دراگان اسکوچیچ در تیم ملی عملکرد خوب خود را به عنوان یک بازیکن کلیدی در ترکیب تیم ملی بازیابی کرده بود، پس از جام ملتهای ۲۰۲۳ به یک بازیکن بدون کارآیی در ترکیب تیم ملی تبدیل شده و معمولاً وقتی بازیکنان دیگر چون محبی جای او را در ترکیب میگیرند، موفقتر از او عمل میکنند.
جهانبخش که فصل گذشته بدون تیم به جمع شاگردان قلعهنویی دعوت میشد، پس از جدایی از هیرنفین بار دیگر در این شرایط قرار گرفته و رسانهها خبر از توافق او با راپیدوین اتریش میدهند اما عملکرد او در مسابقات ملی دو سال اخیر، بیش از هر چیز دیگری نگرانکننده است.
آخرین گل ملی جهانبخش، به نیمهنهایی تلخ جام ملتهای ۲۰۲۳ مقابل قطر برمیگردد و از آن زمان تاکنون، او در تمام بازیهای ملی که به میدان رفته فقط موفق به ثبت یک پاس گل مقابل امارات شده است. در ۱۷ دقیقه حضور مقابل هند و ۳۳ دقیقه حضور مقابل تاجیکستان نیز، ما نسخه آماده علیرضا جهانبخش را در ترکیب تیم ملی ندیدیم و شاید انتقال به یک تیم معتبر، آخرین فرصت کاپیتان تیم ملی برای بازیابی شرایط خود در تیم ملی باشد؛ شرایطی که دیر یا زود، باید منجر به حضور بازیکنان جوانتر در ترکیب تیم شود.