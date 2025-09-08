به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در فینال مسابقات کافا باید با ازبکستان دیدار کند. مسابقه‌ای که به اذعان اهالی فوتبال می‌تواند به خاطر تقابل با ازبکستان، تنها نکته مثبت شرکت شاگردان قلعه نویی در این تورنمنت باشد.

در نشست خبری قبل از مسابقه، امیر قلعه نویی (سرمربی) و پیام نیازمند (دروازه بان) این تیم حضور داشتند و وقتی از کاپ قهرمانی مسابقات رونمایی شد با آن عکس یادگاری گرفتند. قاب دو نفره‌ای که شاید خیلی‌ها انتظار دارند بعد از سوت پایان فینال هم تکرار شود.

حضور ایران در تورنمنت کافا انتقادات زیادی را به همراه داشته. جامی که موسوم به جام ملت‌های آسیای مرکزی است و شامل کشورهایی می‌شود که در رنکینگ فیفا پایین‌تر از ایران هستند و مصاف با آنها در راه جام جهانی توجیه خاصی ندارد.

این دومین دوره مسابقات کافا است که در حال برگزاری است و دقیقا همان فینال حالا تکرار شده. اینکه نتیجه و نام قهرمان هم تکرار شود اصلا عجیب نیست.

