تصویب قانون حق پخش گام بزرگی برای اعتلا فوتبال کشور خواهد بود
نامه تاج به رئیس مجلس، وزیر ورزش و جوانان و رئیس صدا و سیما
در پی تصویت قانون پرداخت حق پخش، مهدی تاج به رئیس مجلس نامه نوشت.
به گزارش ایلنا، رئیس فدراسیون در نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر از گام بزرگ و مهم تصویب قانون حق پخش، ابراز امیدواری کرد این قانون در مسیر اعتلا فوتبال کشور تاثیرات عمیق و ویژه ای بگذارد.
متن نامه رئیس فدراسیون به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم ورزش و جوانان
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
بدینوسیله، مراتب سپاس و تقدیر عمیق خانواده بزرگ فوتبال و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را بابت تصویب و عملیاتی شدن "قانون حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی" تقدیم حضور شما و نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه همکاران محترم در کمیسیون فرهنگی، دکتر دنیامالی،وزیر محترم ورزش و جوانان و همکاران گرامی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ویژه شورای تخصصی هماهنگی ورزش رسانه ملی ابراز می دارم.
این تصمیم خردمندانه و این همکاری بیبدیل، گامی بلند و تحولی بنیادین در مسیر توسعه پایدار و افزایش عدالت مالی در فوتبال کشور و در نهایت اعتلا این رشته ورزشی محسوب میشود. سالهای متمادی بود که جامعه فوتبال، از باشگاهها تا بازیکنان و مربیان، چشم انتظار چنین قانونی بود تا منبع درآمدی پایدار و شفاف برای رشد و شکوفایی فوتبال فراهم آید.
تصویب این قانون، نه تنها به تقویت بنیه مالی باشگاهها و حل بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی آنها کمک شایانی خواهد کرد، بلکه بستری مناسب برای سرمایهگذاری بیشتر در ردههای پایه، توسعه زیرساختها، ارتقاء سطح کیفی مسابقات و افزایش جذابیت لیگها و تیمهای ملی فراهم میآورد. این اتفاق، نویدبخش آیندهای روشنتر برای فوتبال ایران است که میتواند در عرصههای بینالمللی نیز به دستاوردهای بزرگتری دست یابد.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی مجدد از درایت و دوراندیشی شما عزیزان، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری و تعامل سازنده در جهت اجرای بهینه این قانون و بهرهبرداری حداکثری از پتانسیلهای آن، اعلام میدارد.
با آرزوی توفیق روزافزون در خدمت به ملت شریف ایران.
مهدی تاج