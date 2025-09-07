خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کافا باید استاندارد خود را بالا ببرد

محمدنبی: داور دیدار برابر ازبکستان عادلانه قضاوت کند

محمدنبی: داور دیدار برابر ازبکستان عادلانه قضاوت کند
کد خبر : 1683001
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر تیم ملی ایران در نشست هماهنگی بازی ایران و ازبکستان، ابراز امیدواری کرد که داور فینال «کافا ٢٠٢۵» عادلانه باشد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه، مهدی محمدنبی در ابتدا با قدردانی از برگزاری مسابقات کافا و میزبانان این دوره از مسابقات اظهار کرد: مسابقات کافا برای آسیای میانه مهم است ولی استاندارد برگزاری مسابقات نیز اهمیت دارد. من حدود ۴٠ سال است که در فوتبال حضور دارم و با تجربه این سالها معتقدم که کافا باید استانداردهای خود را در برگزاری مسابقات افزایش دهد.

وی با اشاره به مشکلات داوری و VAR در مرحله گروهی مسابقات در تاجیکستان اظهار کرد: سیستم کمک داور ویدیویی استفاده شده در تاجیکستان مسابقات دارای استاندارد کافی نبود و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. به عنوان نمونه، گل اول تاجیکستان به ایران در حالی ثبت شد که مسابقه دارای فن‌آوری خط دروازه نبود و داور از روی فن‌آوری خط افساید، آن توپ را گل اعلام کرد که این درست نیست.

محمدنبی به بازیکنان ایران و ازبکستان اشاره کرد و گفت: ایران و ازبکستان اکنون جزو تیم‌های حاضر در جام جهانی هستند و بسیاری از بازیکنان دو تیم لژیونر هستند بنابراین باید همه شرایط در حد دو تیم و بازیکنان دو تیم باشد. انتظار داریم داور بازی فینال، قضاوت عادلانه و قوی‌ای داشته باشد.

وی در پایان گفت: امیدوارم کافا هر سال با کیفیت بالاتری برگزار شود بطوری که تیمهایی از غرب و شرق آسیا به عنوان میهمان در این تورنمنت حاضر شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی