ایران در فینال کافا سفیدپوش شد
تیم ملی ایران با پیراهن سفید در دیدار نهایی رقابتهای «کافا ۲۰۲۵» شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، نشست هماهنگی دیدار فینال رقابتهای کافا ۲۰۲۵ پیش از ظهر امروز در هتل مرکوری تاشکند و با حضور نمایندگان ایران و ازبکستان و به ریاست ناظر این بازی و نماینده بخش آسیای مرکزی برگزار شد.
در این نشست مهدی محمدنبی نایب رییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، مهدی خراطی رییس دپارتمان تیمهای ملی، دکتر پرهان خانلری، پزشک تیم ملی، تورج کشاورز مسئول لجستیک تیم و مسعود اردشیر مسئول امنیتی تیم ملی ایران حضور داشتند.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده تیم ایران در این دیدار از پیراهن سفید رنگ خود استفاده خواهد کرد و ازبکستان با پیراهن آبی به مصاف ایران خواهد رفت.