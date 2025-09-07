خبرگزاری کار ایران
​ادای احترام خاص پرتغال به ژوتا با گل کریستیانو رونالدو

روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، پس از گل دقیقه ۲۱ کریستیانو رونالدو به ارمنستان گفت: «دیوگو ژوتا با ماست.»

به گزارش ایلنا، نخستین بازی تیم ملی پرتغال پس از درگذشت تلخ دیوگو ژوتا، ستاره لیورپول، با لحظه‌ای خاص و فراموش‌نشدنی همراه شد؛ جایی که کریستیانو رونالدو در دقیقه ۲۱ موفق به گلزنی شد، عددی که هم‌زمان با شماره پیراهن ژوتا در تیم ملی پرتغال است.

روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، در پایان این دیدار که با پیروزی ۵ بر صفر برابر ارمنستان در شهر ایروان همراه شد، با احساسات درباره این اتفاق صحبت کرد و گفت: «دیوگو ژوتا با ماست. اینکه توانستیم در دقیقه ۲۱ گل بزنیم، نشانه‌ای ویژه بود. از روز اول اردوی تیم، انرژی و انگیزه ژوتا را حس کردیم.»

درگذشت ژوتا و برادرش آندره بر اثر سانحه رانندگی، شوک بزرگی به دنیای فوتبال وارد کرد. در آستانه دیدار برابر ارمنستان، یاران او از جمله روبن نوس، هم‌تیمی سابقش در وولورهمپتون و یکی از صمیمی‌ترین دوستانش، با تغییر شماره پیراهن خود به ۲۱، به‌گونه‌ای ویژه یاد او را زنده نگه داشتند.

ادای احترام پرتغالی‌ها تنها به این موارد محدود نشد. ژوائو کانسلو پس از گلزنی یکی از هم‌تیمی‌ها، شادی گل معروف ژوتا که برگرفته از سبک بازی‌های ویدیویی بود را اجرا کرد؛ صحنه‌ای که اشک و تشویق هواداران حاضر در ورزشگاه را به‌همراه داشت. تماشاگران نیز با در دست داشتن پوسترهایی از ژوتا و سر دادن شعارهایی در حمایت از او، در این بزرگداشت احساسی مشارکت کردند.

پرتغال پس از این پیروزی پرگل، در دیدار بعدی خود از مرحله انتخابی جام جهانی، روز سه‌شنبه آینده به مصاف مجارستان خواهد رفت.

