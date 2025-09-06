مالک باشگاه پرسپولیس اعلام کرد:
آخرین تصمیم درباره مدیرعاملی رضا درویش در پرسپولیس
مدیرعامل بانک شهر در واکنش به موج اخیر اعتراضها نسبت به مدیریت باشگاه پرسپولیس، تأکید کرد که تغییر مدیرعامل نباید تحت تأثیر فضای هیجانی و مقطعی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، در هفتههای گذشته برخی از هواداران پرسپولیس با انتقاد از عملکرد رضا درویش، خواستار برکناری او شدهاند. با این حال، محمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر و یکی از تصمیمگیران اصلی در حوزه مالکیت سرخپوشان، معتقد است این خواستهها بیشتر جنبه احساسی دارد و نمیتواند مبنای تغییرات مدیریتی در باشگاه باشد.
او با یادآوری استعفای درویش در پایان فصل گذشته اظهار داشت: «زمانی که آقای درویش خودش کنار رفت، بهدلیل خریدهای انجامشده و شرایط تیم، بخش زیادی از هواداران مقابل تغییر ایستادند و اجازه ندادند هیئتمدیره استعفا را بپذیرد. حالا همان گروهها به دنبال فشار برای تغییر هستند، در حالی که نقلوانتقالات به پایان رسیده و فرصت تصمیمگیری اساسی از دست رفته است.»
احمدی با اشاره به مقایسه شرایط پرسپولیس و استقلال افزود: «در استقلال طی دو سال چندین مدیرعامل تغییر کرده است، اما این رفتوآمدها نتیجه مثبتی به همراه نداشت. ما باید از این تجربه درس بگیریم و اجازه ندهیم تصمیمهای مقطعی بر روند باشگاه اثر بگذارد. پرسپولیس یک مجموعه بزرگ با بودجهای بالغ بر هزار و پانصد میلیارد تومان است و نمیتوان آن را بر اساس شعارها یا هیجانات لحظهای اداره کرد.»
مدیرعامل بانک شهر تأکید کرد: «اگر قرار باشد مدیری کنار گذاشته شود، باید جایگزینی شایسته و کارآمد وجود داشته باشد. سؤال اینجاست که در صورت خروج آقای درویش چه کسی میتواند مسئولیت را بر عهده بگیرد؟ مدیریت پرسپولیس به معنای اداره یک مجموعه عظیم با قراردادهای میلیاردی و حساسیتهای فراوان است، نه تصمیمگیری تحت فشار چند شعار از سوی هواداران.»
او در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره نقش بانک شهر توضیح داد: «بانک شهر در بسیاری از بزنگاهها کنار پرسپولیس بوده است. برای مثال در روزهای پایانی نقلوانتقالات، زمانی که باشگاه با محدودیت زمانی و مالی مواجه شد، ما ورود کردیم و قرارداد 11 بازیکن را ثبت کردیم تا تیم دچار بحران نشود. این نشان میدهد مالکیت تنها نباید در زمان بحران مورد قضاوت قرار بگیرد، بلکه باید دید در عمل چه حمایتی صورت گرفته است.»
احمدی در پایان خطاب به هواداران پرسپولیس گفت: «فضای هیجانی میتواند هر هفته تغییر کند، اما وظیفه ما مدیریت بلندمدت باشگاه است. اگر قرار باشد هر بار با تجمع و شعار سیاست باشگاه عوض شود، نتیجهای جز بیثباتی نخواهد داشت. پرسپولیس نیاز به تصمیمات عقلانی و پایدار دارد و ما به عنوان مالک باید همین مسیر را دنبال کنیم.»