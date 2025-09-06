به گزارش ایلنا ،امید نورافکن، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، پیش از دیدار حساس برابر ازبکستان گفت: «اول از همه باید محکم و پرانرژی بازی کنیم تا بتوانیم ازبکستان، تیمی که به خوبی صعود کرده به جام جهانی، در کشور خودشان شکست دهیم. همان‌طور که در فینال‌های گذشته در مسابقات کافا موفق شدیم این تیم را با نتیجه یک بر صفر مغلوب کنیم، الان هم با انرژی دو برابر می‌توانیم نتیجه‌ای مشابه بگیریم و قهرمان شویم.»

او ادامه داد: «مطمئن هستم اگر همه ما ۱۰۰ درصد توان خود را به کار بگیریم، حتی می‌توانیم ازبکستان را با اختلاف دو یا سه گل شکست دهیم. شرطش این است که تمام بازیکنان تمرکز و انرژی کامل داشته باشند.»

نورافکن درباره عملکرد تیم و اشتباهات احتمالی داوری اضافه کرد: «ما باید عملکرد بهتری داشته باشیم و خودم هم باید در زمین بهتر باشم. نمی‌توانیم از وظایف‌مان فرار کنیم و باید بازی‌مان رویایی و بدون نقص باشد. گل اولی که تاجیکستان زد، اشتباه بود و امیدوارم AFC در این زمینه نظارت کافی داشته باشد. فردا نیز ما باید ۱۰۰ درصد خودمان باشیم تا اجازه ندهیم داوری نتایج بازی را تحت تاثیر قرار دهد.»

