خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با تمام توان بازی می کنیم

حسین زاده:ازبکستان حریف سختی است

حسین زاده:ازبکستان حریف سختی است
کد خبر : 1682744
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران درباره دیدار حساس مقابل ازبکستان در تورنمنت جاری، گفت که این بازی همیشه دشوار بوده و تیم ملی با تمام توان خود تلاش می‌کند تا برنده شود.

به گزارش ایلنا ،بازیکن تیم ملی فوتبال ایران،امیرحسین حسین زاده درباره بازی پیش‌رو با ازبکستان اظهار داشت: «بازی با ازبکستان همیشه بازی متفاوت و سختی برای ما بوده و الان که در کشور خودشان و مقابل تماشاگران‌شان انجام می‌شود، قطعاً اهمیت و دشواری بیشتری دارد. ما تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا این بازی را ببریم و قهرمان این تورنمنت شویم.»

او ادامه داد: «واقعیتش، دیروز بازی ازبکستان را تماشا می‌کردم و دیدم که یکی از بازیکنانشان به شکل بی‌مورد اخراج شد. وقتی کشوری میزبان مسابقات است، طبیعی است که داوری به نفع تیم میزبان یا تیم‌های خاص باشد، به ویژه در تورنمنت‌هایی که نظارت مستقیم فیفا زیاد نیست. قبلاً هم در بازی‌های تاجیکستان شاهد بودیم که سوت‌ها به سود میزبان زده می‌شد و حالا هم در این تورنمنت، خیلی از سوت‌ها به سود ازبکستان زده می‌شود.»

او درباره رویکرد تیم ملی در برابر چنین شرایطی افزود: «برخی از مسائل از دست ما خارج است، اما ما با تمام وجود بازی می‌کنیم تا حداقل در یک صحنه داور نتواند دخالت منفی داشته باشد. سعی می‌کنیم در محوطه جریمه و صحنه‌های درگیری، با کمترین ریسک عمل کنیم تا هیچ اتفاقی رخ ندهد که جبران‌ناپذیر باشد. امیدوارم داوری در این بازی حداقل بهتر از بازی قبلی باشد و با انصاف بیشتری قضاوت شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی