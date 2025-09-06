حسین زاده:ازبکستان حریف سختی است

به گزارش ایلنا ،بازیکن تیم ملی فوتبال ایران،امیرحسین حسین زاده درباره بازی پیش‌رو با ازبکستان اظهار داشت: «بازی با ازبکستان همیشه بازی متفاوت و سختی برای ما بوده و الان که در کشور خودشان و مقابل تماشاگران‌شان انجام می‌شود، قطعاً اهمیت و دشواری بیشتری دارد. ما تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا این بازی را ببریم و قهرمان این تورنمنت شویم.»

او ادامه داد: «واقعیتش، دیروز بازی ازبکستان را تماشا می‌کردم و دیدم که یکی از بازیکنانشان به شکل بی‌مورد اخراج شد. وقتی کشوری میزبان مسابقات است، طبیعی است که داوری به نفع تیم میزبان یا تیم‌های خاص باشد، به ویژه در تورنمنت‌هایی که نظارت مستقیم فیفا زیاد نیست. قبلاً هم در بازی‌های تاجیکستان شاهد بودیم که سوت‌ها به سود میزبان زده می‌شد و حالا هم در این تورنمنت، خیلی از سوت‌ها به سود ازبکستان زده می‌شود.»

او درباره رویکرد تیم ملی در برابر چنین شرایطی افزود: «برخی از مسائل از دست ما خارج است، اما ما با تمام وجود بازی می‌کنیم تا حداقل در یک صحنه داور نتواند دخالت منفی داشته باشد. سعی می‌کنیم در محوطه جریمه و صحنه‌های درگیری، با کمترین ریسک عمل کنیم تا هیچ اتفاقی رخ ندهد که جبران‌ناپذیر باشد. امیدوارم داوری در این بازی حداقل بهتر از بازی قبلی باشد و با انصاف بیشتری قضاوت شود.»

