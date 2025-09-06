خبرگزاری کار ایران
اینفانتینو، تماشاگر ویژه فینال کافا ۲۰۲۵
جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، برای تماشای فینال بین ایران و ازبکستان وارد تاشکند می‌شود.

به گزارش ایلنا، جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، به دعوت رسمی فدراسیون فوتبال ازبکستان به این کشور سفر می‌کند تا از نزدیک دیدار نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۵ آسیای مرکزی (CAFA Nations Cup) را تماشا کند. این  مسابقه‌  بین تیم‌های ملی ایران و ازبکستان برگزار خواهد شد.

اینفانتینو در جریان این سفر، علاوه بر حضور در ورزشگاه میزبان فینال، از مرکز ملی فوتبال ازبکستان بازدید خواهد کرد و همچنین در نشست‌هایی برای بررسی پروژه‌های توسعه فوتبال در این کشور شرکت می‌کند.

دیدار فینال کافا ۲۰۲۵ که با حضور تیم ملی ایران به عنوان مدعی قهرمانی و ازبکستان به عنوان میزبان برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین رقابت‌های سال جاری در سطح منطقه محسوب می‌شود و حضور رئیس فیفا در آن نشان‌دهنده اهمیت رو‌به‌رشد این تورنمنت تازه‌تأسیس در تقویم بین‌المللی فوتبال است.

