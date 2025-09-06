امباپه در آستانه تاریخسازی: ستاره رئال به رکورد تیری آنری رسید
کیلیان امباپه در دیدار مقابل اوکراین موفق شد پنجاهویکمین گل ملی خود را به ثمر برساند و به رکورد تیری آنری، اسطوره فوتبال فرانسه، برسد.
به گزارش ایلنا، فرانسه در ادامه مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، جمعه شب در ورشو به مصاف اوکراین رفت و با گلهای مایکل اولیسه و کیلیان امباپه، به یک پیروزی ۲ بر صفر دست یافت. امباپه در دقیقه ۸۲ گل دوم فرانسه را زد تا نهتنها برتری تیمش را تثبیت کند بلکه به یک آمار خاص نیز دست یابد.
با این گل، کاپیتان ۲۶ ساله فرانسه شمار گلهای ملی خود را به عدد ۵۱ رساند تا با تیری آنری، اسطوره سابق آرسنال، برابر شود و به صورت مشترک دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی فرانسه لقب بگیرد. تنها اولیویه ژیرو با ۵۶ گل بالاتر از او قرار دارد.
امباپه پس از بازی در گفتوگو با شبکه TF1 گفت:«باعث افتخارم است که با بازیکنی مثل تیری آنری برابر شوم. همه میدانند او برای ما فرانسویها، مخصوصاً مهاجمان، چه جایگاهی دارد. او مسیر را برای ما باز کرد و دستاوردهای شگفتانگیزی داشت. همیشه تحسین و احترام زیادی برایش قائلم.»
در پاسخ به اینکه آیا شکستن رکورد ژیرو برایش اهمیت دارد یا نه، امباپه گفت: «راستش به آن فکر نمیکنم. نمیدانم دلیلش این است که مطمئنم میتوانم رکورد را بزنم یا چیزهای مهمتری در ذهنم هست. اما اینکه برترین گلزن تاریخ فرانسه باشی، چیز بزرگی است.»
امباپه در حال حاضر با ۵۱ گل ملی در ۷۵ بازی، با سرعتی شگفتانگیز در مسیر شکستن رکورد ژیرو قرار دارد. او همچنین با ۱۲ گل، دومین گلزن برتر تاریخ فرانسه در جامهای جهانی است و تنها یک گل با رکورد ۱۳ گل ژوست فونتن افسانهای فاصله دارد.
ستاره رئال مادرید در صورتی که روند فعلی را ادامه دهد، میتواند بهزودی هم ژیرو و هم فونتن را پشت سر بگذارد و به عنوان برترین گلزن تاریخ فوتبال ملی فرانسه در همه رقابتها شناخته شود.