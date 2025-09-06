به گزارش ایلنا، راسموس هویلوند، مهاجم دانمارکی منچستریونایتد، در روز پایانی نقل‌وانتقالات تابستانی با قراردادی قرضی به ناپولی پیوست؛ انتقالی که با بند خرید دائمی ۴۴ میلیون یورویی همراه است و امکان دائمی شدن آن در تابستان آینده وجود دارد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که روبن آموریم، سرمربی یونایتد، این مهاجم ۲۱ ساله را در فهرست بازیکنان مازاد قرار داد.

پس از خرید بنجامین ششکو از لایپزیش، مشخص شد که ستاره اسلوونیایی گزینه اول یونایتد در خط حمله خواهد بود و هویلوند نیمکت‌نشین می‌شود. با این حال، خود او ابتدا با جدایی مخالفت کرد و قصد داشت برای جایگاهش رقابت کند، اما در نهایت در آخرین روز نقل‌وانتقالات با جدایی موافقت کرد.

پاتریک دوورگو، مدافع چپ ۱۹ ساله دانمارکی که ژانویه امسال به منچستر پیوسته، در گفت‌وگو با اکسترا بلادت دانمارک گفت: «فوتبال همین است. هیچ‌وقت نمی‌دانی چه زمانی نوبت به رفتن تو می‌رسد. می‌دانستیم که انتقال کریستین (اریکسن) دیر یا زود رخ می‌دهد، اما جدایی راسموس واقعاً غافلگیرکننده بود. در طول این فرآیند زیاد با او صحبت کردم و کم‌کم متوجه شدم چه اتفاقی قرار است، بیفتد. امیدوارم حالا هر بار در اردوی تیم ملی همدیگر را ببینیم.»

او همچنین افزود: «راستش حضور کریستین و راسموس در باشگاه یکی از نکات مثبت برایم بود. حضورشان باعث شد راحت‌تر در تیم جا بیفتم، اما تصمیم نهایی‌ام به‌خاطر برنامه‌های سرمربی و نقش آینده‌ام در تیم بود، نه فقط حضور هم‌وطنانم.»

دوورگو که پیش‌تر نیز سابقه مهاجرت فوتبالی در سن پایین را داشته، درباره شخصیت مستقلش گفت: «وقتی ۱۷ سالم بود تنها به ایتالیا رفتم. حالا هم تنها در منچستر هستم و از این وضعیت راضی‌ام. این تجربه باعث می‌شود از لحاظ ذهنی خیلی قوی‌تر شوی چون باید تصمیم‌های زیادی را خودت بگیری. مطمئنم این قدرت ذهنی در زمین بازی هم کمکم کرده است.»

انتهای پیام/