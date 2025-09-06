مربی اسپانیایی تیم ملی: فوتسال ایران یک ضیافت واقعی است
دیوید راموس مربی نام آشنای دنیای فوتسال که در کارنامهاش کسب عنوان بهترین مربی سال فوتسال اسپانیا را دارد این روزها در خانه فوتسال و در کنار کادر فنی تیم ملی شبانهروز مشغول بررسی لیگ برتر فوتسال و بازیکنان است.
به گزارش ایلنا، دیوید راموس مربی نام آشنای دنیای فوتسال که در کارنامهاش کسب عنوان بهترین مربی سال فوتسال اسپانیا را دارد این روزها در خانه فوتسال و در کنار کادر فنی تیم ملی شبانهروز مشغول بررسی لیگ برتر فوتسال و بازیکنان است، او در گفتوگویی با سایت رسمی فدراسیون فوتبال، از تجربه حضور در کشورمان، ارزیابیاش از فوتسال ایران، همکاری با وحید شمسایی و البته برنامهها و چالشهای پیشروی خود سخن گفت.
حضورتان در ایران چطور بوده است؟
حس خیلی خوبی دارم. با کشوری بزرگ، مردمانی مهربان و مهماننواز روبهرو شدم و از این بابت خوشحالم.
قبل و بعد از حضورتان، فوتسال ایران را چطور میبینید؟
از قبل فوتسال ایران را دنبال میکردم. لیگ پرهیجان و پرپتانسیلی دارید، با بازیکنان باکیفیت و تیمهای ساختارمند. هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. بخشی در دست باشگاهها است و بخشی در اختیار فدراسیون، داوران، مربیان و بازیکنان. بعضی مسائل زمان و سرمایه میخواهد، اما مهم این است که انگیزه بالایی برای توسعه ساختار مسابقات و زیباتر شدن این رشته وجود دارد.
همکاریتان با وحید شمسایی و کادر فنی چگونه است؟
رابطه بسیار خوبی داریم. آنها برخورد شایستهای با من داشتند و من هم کمکم بیشتر با فلسفه و شیوه تفکر فوتسالیشان آشنا میشوم. در مقابل، سعی میکنم تجربهها و متدهای روز فوتسال را به اشتراک بگذارم تا بهترین جمعبندی و تصمیمگیری ممکن صورت بگیرد.
برنامه اصلی شما در ایران چیست؟
تمرکز من روی کمک به پیشرفت و رقابتیتر شدن فوتسال ایران است. بازیهای لیگ را از نزدیک دنبال میکنم و هر هفته گزارشی برای کمیته فوتسال آماده میکنم. در جلسات هفتگی با کادر فنی تیم ملی این گزارشها بررسی میشود. چالشهای مهمی با تیم ملی در سطح بین المللی پیش رو داریم که همانطور که قبلاً اشاره کردم نباید متوقف شویم و به گذشته خود بسنده کنیم. هر بار پیروزی سختتر از گذشته به دست میآید و این مستلزم ان است که هر بار خود را با تلاش، مسئولیت، تواضع و کار بهتر ی جهت پای گذاشتن به میادین آماده کنیم. از نقطه نظر فردی، سطح انتظارم از خودم بسیار بالاست و تنها یک راه برای بهترین بودن میشناسم و آن وقت گذاشتن روی کار با تمام توان و تمرکز است. من عاشق این رشته هستم، میدانم انتظارات بالاست، اما با تواضع و تلاش تمام توانم را برای ارتقای سطح فوتسال ایران به کار میگیرم. هدف فقط کسب پیروزی نیست، میخواهیم ایران را نه تنها در آسیا، بلکه در سطح جهانی به یک قدرت بزرگ تبدیل کنیم.
ارزیابیتان از لیگ ایران چیست؟
شروع لیگ کمی دشوار بود، اما پایه و امکانات خوبی داریم. هر هفته تیمها هماهنگتر میشوند، مربیان به ایدههای شفافتری میرسند و بازیکنان با انگیزه بیشتری بازی میکنند. بهخصوص هرچه به اردوهای تیم ملی نزدیک میشویم، کیفیت بازیها بالاتر میرود. بهنظر من لیگ ایران جذابیتهای زیادی دارد.
سخن پایانی؟
جو سالنها فوقالعاده است، هواداران با شور و شوق تیمشان را تشویق میکنند و سالنها را به یک «ضیافت فوتسالی» تبدیل میسازند. این سرمایه اصلی فوتسال ایران است و باید قدر آن را دانست.من عاشق فوتسال هستم و تنها راه موفقیت را تلاش، تواضع و تمرکز میدانم. قول میدهم تمام دانش و تجربهام را به کار بگیرم تا ایران به جایگاهی برسد که شایسته آن است؛ یعنی یک ابرقدرت واقعی در دنیای فوتسال. این نکته را هم بگویک که رسانهها در ایران خیلی تاثیرگذارند و من آنها را تحسین میکنم اما نیاز به کار بیشتر جهت نفوذ هرچه بیشتر فوتسال در میان مردم داریم تا این رشته در میان سایر رشتههای ورزشی وزن بیشتری پیدا کند.