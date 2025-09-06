سرمربی تیم ملی نوجوانان انتخاب شد

به گزارش ایلنا، علی تارقلی‌زاده، مدیر فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، که حدود پنج هفته است مسئولیت این دپارتمان را برعهده دارد، درباره برنامه‌ها و پروژه‌های جدید این بخش توضیح داد.

او در ابتدا ضمن قدردانی از تلاش‌های مجید جلالی در سال گذشته، گفت: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه فوتبال‌دوستان. حدود پنج هفته است که مسئولیت دپارتمان فنی و توسعه یا همان Technical Directorate را برعهده گرفته‌ام. لازم می‌دانم از زحمات برادر عزیزم آقای مجید جلالی تشکر کنم؛ تلاش‌های ایشان در این بخش بسیار ارزشمند بوده است. این دپارتمان در سطح بین‌المللی یک پروژه فعال است و در ایران نیز با جدیت دنبال می‌شود.»

تارقلی‌زاده درباره گستره وظایف این دپارتمان افزود: «این بخش شامل ۱۲ حوزه اصلی است؛ از آموزش مربیان، فوتبال پایه نوجوانان و جوانان، فوتسال، فوتبال ساحلی و بانوان، تا تیم‌های ملی، آکادمی‌ها و آموزش باشگاه‌ها. همچنین موضوع مهم سیف‌گاردینگ (حفاظت از کودکان) نیز تحت نظر این بخش قرار دارد و رشد و توسعه همه این حوزه‌ها بر عهده دایرکتور فنی است.»

اودرباره اقدامات پنج هفته اخیر توضیح داد:«یکی از پروژه‌های مهم، طرح سیف‌گاردینگ است که بعد از VAR یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌ها در فوتبال ایران محسوب می‌شود. این پروژه در بازه دو ساله اجرا می‌شود و تمام استان‌ها، آکادمی‌ها و دوره‌های مربیگری موظف خواهند بود تا پایان دوره گواهی‌نامه لازم را دریافت کنند. از آقای احسان محمدی که مدیریت این پروژه را بر عهده دارند تشکر می‌کنم؛ اجرای صحیح این برنامه در سطح کشور تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد.»

تارقلی‌زاده درباره پروژه تازه دیگری گفت:«طرح TDS یا Talent Development Scheme (برنامه توسعه استعدادها) با حمایت فیفا آغاز شده و اخیراً ما نیز به آن پیوسته‌ایم. این پروژه نیازمند یک استراتژی دقیق و هماهنگ در سطح کشور است. هر استان باید یک مسئول فنی داشته باشد و تمام فعالیت‌ها زیر نظر فدراسیون و به صورت یکپارچه اجرا شود. هیچ تفاوتی میان استان‌ها نباید وجود داشته باشد و همه طبق چارچوب مشخص، استعدادها را پرورش خواهند داد.»

مدیر فنی فدراسیون در ادامه به تیم‌های ملی پایه اشاره کرد: «سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال انتخاب شده و پس از سال‌ها شاهد یک فوتبال روان و شناور از تیم امید هستیم. در بخش زیر ۱۷ سال، دپارتمان فنی وظیفه انتخاب سرمربی را برعهده داشت. پس از بررسی حدود ۲۵ مربی با تجربه و ارائه برنامه‌های خود، نهایتاً آقای ارمغان احمدی، سرمربی سپاهان، با تایید هیئت رئیسه انتخاب شد. ایشان بیش از ۱۴ سال تجربه کار در رده‌های پایه دارند و سال گذشته با تیم خود قهرمان کافا شدند.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «تشکر ویژه‌ای از رؤسای هیئت‌های فوتبال سراسر کشور دارم؛ آن‌ها بازوی اجرایی فدراسیون هستند و بدون حمایتشان، اجرای پروژه‌های بزرگ ممکن نخواهد بود. امیدواریم پروژه TDS طی برنامه چهار تا پنج ساله، فوتبال ایران در رده‌های سنی را به جایگاه واقعی خود بازگرداند و بهترین استعدادها را کشف و پرورش دهد.»

انتهای پیام/