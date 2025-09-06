خبرگزاری کار ایران
ایتالیا با سیلی‌های گتوزو بیدار شد

ایتالیا با سیلی‌های گتوزو بیدار شد
الساندرو باستونی، مدافع اینتر، پس از به ثمر رساندن گل پنجم ایتالیا در بازی مقابل استونی، از تأثیر روانی و انگیزشی گتوزو گفت و اعتراف کرد تیم ملی به یک «سیلی بیدارباش» نیاز داشت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایتالیا در اولین بازی تحت هدایت جنارو گتوزو موفق شد با نتیجه قاطع ۵ بر صفر از سد استونی عبور کند و الساندرو باستونی، مدافع اینتر، زننده آخرین گل این بازی بود؛ گلی که روی ارسال کوتاه جاکومو راسپادوری به‌ثمر رسید.

باستونی در مصاحبه با اسکای اسپورت ایتالیا گفت:«فارغ از مسائل فنی، فکر می‌کنم این پنج گل نتیجه گرسنگی، انگیزه و عزم ما بود. همیشه کیفیت فنی را داشتیم اما باید آن را در زمین نشان دهیم و مسئولیت‌پذیر باشیم.»

این دیدار نخستین حضور رسمی گتوزو روی نیمکت آتزوری پس از جانشینی لوچانو اسپالتی بود. سرمربی سابق  به‌دلیل نتایج ضعیف در آغاز مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ برکنار شد. باستونی با لحنی طنزآمیز ادامه داد: «هیچ‌وقت هم‌تیمی گتوزو نبودم ولی تصورش را می‌توانم بکنم! او به ما انگیزه، غیرت و چند سیلی هم زد که شاید لازم داشتیم تا از خواب بیدار شویم. به نظرم تیم در هفته‌های اخیر دقیقاً به همین شوک نیاز داشت.»

گتوزو با فاصله‌گیری از سبک بازی اسپالتی، ترکیب تیم را با آرایش ۲-۳-۱-۴ یا حتی ۲-۴-۴ تغییر داد و خط حمله‌ای متشکل از رتگی، کین، ماتیا زاکانی و متئو پولیتانو را روانه میدان کرد. باستونی درباره این تغییرات گفت: «من از این سیستم خوشم می‌آید. ما با سه نفر بازی‌سازی را از عقب آغاز می‌کنیم و وقتی یکی جلو می‌زند، بقیه باید پوشش دهند. هنوز در ابتدای راه هستیم اما نشانه‌های امیدوارکننده‌ای دیدیم.»

او در پایان با احتیاط در مورد شروع یک دوران جدید گفت: «هنوز برای قضاوت زود است. ما قبلاً هم بازی‌هایی با مربیان مختلف داشتیم که فکر می‌کردیم راه افتادیم اما دوباره مشکلات برگشتند. ما تلاش‌مان را می‌کنیم تا همین روند را ادامه دهیم.»

