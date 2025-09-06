​بمب فنرباغچه: زیدان در آستانه بازگشت به نیمکت!

به گزارش ایلنا، پس از پایان همکاری فنرباغچه با ژوزه مورینیو، مدیران این باشگاه به‌دنبال گزینه‌ای مطرح بودند و حالا خبرها حاکی از آن است که تماس‌های نهایی با زین‌الدین زیدان برقرار شده و توافق اولیه حاصل شده است. روزنامه صباح ترکیه گزارش داده که علی کوچ، رئیس باشگاه، با تأکید بر لزوم حضور یک مربی خارجی بدون حاشیه، تصمیم گرفته هدایت تیمی پرستاره را به یک چهره بدون تردید و شناخته‌شده در سطح بین‌المللی بسپارد.

در حالیکه لوچانو اسپالتی پیشنهاد فنرباغچه را به‌دلیل مسائل خانوادگی رد کرده و آنگه پوستکوگلو و دومنیکو تدسکو نیز در فهرست اولیه قرار داشتند، این زیدان بود که در نهایت بیشترین استقبال را نشان داد. طبق اطلاعات منتشرشده، مذاکرات مالی و جزئیات قرارداد در جریان است و در صورت نهایی شدن آن، زیدان ۵۳ ساله راهی استانبول خواهد شد.

زیدان در دوران مربیگری‌اش با رئال مادرید، کارنامه‌ای بی‌نظیر از خود به‌جا گذاشته است. او در اولین مقطع حضورش بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، موفق به کسب ۳ قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، ۲ سوپرجام اروپا، ۲ جام باشگاه‌های جهان، یک لالیگا و یک سوپرجام اسپانیا شد. در بازگشت مجدد به رئال در سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نیز، یک لالیگا و یک سوپرجام دیگر را به کلکسیون افتخاراتش افزود.

این در حالی است که زیدان فصل گذشته پیشنهاد نجومی ۱۰۰ میلیون یورویی باشگاه الهلال عربستان را برای یک سال رد کرده بود. همچنین او یکی از سرمایه‌گذاران باشگاه رودز آویرون است که در دسته دوم فرانسه حضور دارد.

فنرباغچه که با جذب بازیکنانی چون ادرسون، مارکو آسنسیو و کرم آکتورک‌اوغلو ارزش ترکیب خود را افزایش داده، حالا با زیدان به‌دنبال آغاز فصل جدیدی در تاریخ خود است. اگر این توافق نهایی شود، فوتبال ترکیه شاهد یکی از بزرگ‌ترین حضورهای مربیگری در سال‌های اخیر خواهد بود.

