رفتار جنجالی رونالدو با یک هوادار در ایروان (ویدیو)

رفتار جنجالی رونالدو با یک هوادار در ایروان (ویدیو)
کریستیانو رونالدو، فوق‌ستاره پرتغالی النصر عربستان، در آستانه دیدار تیم ملی کشورش مقابل ارمنستان، درگیر یک اتفاق جنجالی با یکی از هواداران شد.

به گزارش ایلنا، ویدئویی که از هتل محل اقامت کاروان تیم ملی پرتغال در ایروان منتشر شده، نشان می‌دهد یکی از هواداران با عجله به سمت رونالدو نزدیک می‌شود تا با او سلفی بگیرد، اما ستاره ۴۰ ساله پرتغالی بلافاصله این فرد را کنار می‌زند و با واکنشی نه‌چندان دوستانه مانع از ثبت تصویر می‌شود. بلافاصله پس از این حرکت، نیروهای امنیتی هتل مداخله کرده و از نزدیک شدن سایر هواداران جلوگیری کردند.

این اتفاق در حالی رخ داد که تیم ملی پرتغال برای دیدار نخست خود در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ وارد ارمنستان شده و خود را برای رویارویی با میزبان آماده می‌کند. شاگردان روبرتو مارتینز شنبه، ۶ سپتامبر در ورزشگاه جمهوری واسگن سارگسیان ایروان به میدان می‌روند. این بازی از ساعت ۱۹ به وقت محلی آغاز خواهد شد.

رونالدو که همچنان بازوبند کاپیتانی تیم ملی پرتغال را به بازو می‌بندد، در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود نیز همچنان در مرکز توجه رسانه‌ها و هواداران قرار دارد؛ هرچند اتفاقات اخیر بار دیگر بحث‌های مختلفی را در مورد رفتار او با هواداران به‌راه انداخته است.

 

حجم ویدیو: ۲.۷۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۱۱ دانلود ویدیو
