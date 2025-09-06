پاسخ آکانجی به گواردیولا: از شنیدن این حرف ناراحت شدم
مانوئل آکانجی، مدافع ملیپوش سوئیس، در تازهترین صحبتهای خود پرده از دلایل جدایی از منچسترسیتی برداشت و در عین حال به واکنش پپ گواردیولا نسبت به این تصمیم اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، مانوئل آکانجی که در آخرین روز پنجره نقلوانتقالات تابستانی بهصورت قرضی راهی اینترمیلان شد، اکنون درباره پشتپرده این انتقال و صحبتهایی که با پپ گواردیولا داشته، شفافسازی کرده است. این انتقال با قراردادی به ارزش یک میلیون یورو برای یک فصل قرضی و بند خرید ۱۵ میلیون یورویی انجام شد. با این حال، قرارداد آکانجی با سیتی تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و خودش نیز احتمال بازگشت را رد نمیکند: «واقعیت این است که من به صورت قرضی به اینتر آمدهام و بازگشت به منچستر ممکن است.»
شفافسازی درباره نقش در سیتی
آکانجی در آخرین نشست خبری خود با تیم ملی سوئیس فاش کرد که پپ گواردیولا چه پیامی به مدافعان تیم داده بود: «او صراحتاً به هر شش مدافع مرکزی گفت که فقط دو نفر در ترکیب اصلی خواهند بود، دو نفر روی نیمکت و برای بقیه فرصت بازی سخت خواهد بود. از شنیدن این جمله خوشحال نشدم چون همیشه انتظار دارم در زمین باشم.» او نگفت که آیا جزو آن دو نفر فیکس بوده یا نه، اما مشخص است که احساس کنار گذاشتهشدن به او دست داده است.
با وجود اینکه آکانجی فصل گذشته یکی از بازیکنان کلیدی گواردیولا بود و ۴۰ بازی انجام داد، درباره از دست دادن جایگاه خود در ترکیب اصلی تنها گفت: «باید از خودش بپرسید.»
خداحافظی تلخ با یک خانه امن
آکانجی که از سال ۲۰۲۲ و پس از ترک دورتموند به جمع آبیپوشان منچستر پیوست، در این مدت ۱۳۶ بازی رسمی انجام داد و ۷ جام از جمله سهگانه تاریخی سال ۲۰۲۳ را با این تیم کسب کرد. او گفت: «هنوز هم برایم سخت است که بپذیرم ناگهان دیگر بخشی از خانواده سیتی نیستم، هرچند از یک منظر هنوز هم احساس میکنم جزوشان هستم. خانوادهام در منچستر حس خوبی داشتند و بدون شک دلتنگ زندگی در آنجا خواهیم شد.»
انگیزهای تازه در ایتالیا
با وجود همه دلبستگیها به سیتی، مدافع ۳۰ ساله از تجربه جدید در سریآ خوشحال است: «خیلی خوشحالم که همهچیز خوب پیش رفت. اینتر را خیلی دوست دارم.» با این حال، تأکید کرد که اگر بند خرید فعال نشود، شاید دوباره پیراهن سیتی را به تن کند.