اعلام برنامه مسابقات مرحله اول جام حذفی

به گزارش ایلنا، برنامه مسابقات مرحله اول جام حذفی به شرح زیراست:

یکشنبه ۲۳ شهریور

حمید اسلام آباد غرب – ستاره سرخ تویسرکان همدان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه ریزه وندی اسلام آباد

شهرداری مریوان – فرداد آبدانان ایلام- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

ایرانجوان خورموج – قاصدک لنده- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی خورموج

شاهین کیش – پیشگامان شیراز- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه مرحله اول المپیک ۱ جزیره کیش

سه شنبه اول مهر

فجر بیدخت گناباد– پارت گوال منوجان کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

کلبادی نژاد گلوگاه – کیا شاهرود- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

کیا طارم زنجان – دیلمیان سیاهکل گیلان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا آبر آبر طارم

چهارشنبه ۲ مهر

دانشگاه آزاد خاتم – آکادمی بلوچ سیستان و بلوچستان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی خاتم

پیکان نوین بجنورد – کوثر قرچک تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی بجنورد

شهبال طلایی – سرزمین آفتاب برخوار اصفهان- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شاهین تهران

بالهارود بیله سوار اردبیل- هورا اسپور ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

شهر آرکا البرز- استقلال ساینا دلیجان - ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

چهارشنبه ۲ مهر

برنده دیدار شماره یک - برنده دیدار شماره دو --- دور دوم از مرحله اول

برنده دیدار شماره سه - برنده دیدار شماره چهار --- دور دوم از مرحله اول

** برنامه کامل این ۲ دیدار، پس از برگزاری مسابقات دور اول در تاریخ ۲۳ شهریور و با عنایت به مقررات مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد

انتهای پیام/