اعلام برنامه مسابقات مرحله اول جام حذفی
برنامه مسابقات مرحله اول جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، برنامه مسابقات مرحله اول جام حذفی به شرح زیراست:
یکشنبه ۲۳ شهریور
حمید اسلام آباد غرب – ستاره سرخ تویسرکان همدان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه ریزه وندی اسلام آباد
شهرداری مریوان – فرداد آبدانان ایلام- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
ایرانجوان خورموج – قاصدک لنده- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی خورموج
شاهین کیش – پیشگامان شیراز- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه مرحله اول المپیک ۱ جزیره کیش
سه شنبه اول مهر
فجر بیدخت گناباد– پارت گوال منوجان کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
کلبادی نژاد گلوگاه – کیا شاهرود- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
کیا طارم زنجان – دیلمیان سیاهکل گیلان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا آبر آبر طارم
چهارشنبه ۲ مهر
دانشگاه آزاد خاتم – آکادمی بلوچ سیستان و بلوچستان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی خاتم
پیکان نوین بجنورد – کوثر قرچک تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی بجنورد
شهبال طلایی – سرزمین آفتاب برخوار اصفهان- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شاهین تهران
بالهارود بیله سوار اردبیل- هورا اسپور ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
شهر آرکا البرز- استقلال ساینا دلیجان - ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
چهارشنبه ۲ مهر
برنده دیدار شماره یک - برنده دیدار شماره دو --- دور دوم از مرحله اول
برنده دیدار شماره سه - برنده دیدار شماره چهار --- دور دوم از مرحله اول
** برنامه کامل این ۲ دیدار، پس از برگزاری مسابقات دور اول در تاریخ ۲۳ شهریور و با عنایت به مقررات مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد