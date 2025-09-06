خبرگزاری کار ایران
اعلام برنامه مسابقات مرحله اول جام حذفی

برنامه مسابقات مرحله اول جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه مسابقات مرحله اول جام حذفی به شرح زیراست:

یکشنبه ۲۳ شهریور

حمید اسلام آباد غرب – ستاره سرخ تویسرکان همدان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه        ریزه وندی اسلام آباد

شهرداری مریوان – فرداد آبدانان ایلام- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه   متعاقبا       اعلام می شود

  ایرانجوان خورموج – قاصدک لنده- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی     خورموج

 شاهین کیش – پیشگامان شیراز- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه  مرحله اول   المپیک ۱       جزیره کیش

سه شنبه اول مهر

فجر بیدخت گناباد– پارت گوال منوجان کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه      متعاقبا  اعلام می شود

 کلبادی نژاد گلوگاه – کیا شاهرود- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا       اعلام می شود

کیا طارم زنجان – دیلمیان سیاهکل گیلان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا آبر آبر طارم

چهارشنبه ۲ مهر

دانشگاه آزاد خاتم – آکادمی بلوچ سیستان و بلوچستان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی       خاتم

 پیکان نوین بجنورد – کوثر قرچک تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه     تختی بجنورد

 شهبال طلایی – سرزمین آفتاب برخوار اصفهان- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه     شاهین       تهران

 بالهارود بیله سوار اردبیل- هورا اسپور ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه    متعاقبا        اعلام می شود

 شهر آرکا  البرز- استقلال ساینا دلیجان    - ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

چهارشنبه ۲ مهر

برنده دیدار شماره یک -  برنده دیدار شماره دو   ---   دور دوم از مرحله اول

برنده دیدار شماره سه - برنده دیدار شماره چهار  ---   دور دوم از مرحله اول

** برنامه کامل این ۲ دیدار، پس از برگزاری مسابقات دور اول در تاریخ ۲۳ شهریور و با عنایت به مقررات مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد

