عصبانیت پیاسجی از دشان: درباره دمبله هشدار داده بودیم!
مصدومیت جدید عثمان دمبله در جریان دیدار تیم ملی فرانسه برابر اوکراین، باعث بروز تنشی آشکار بین باشگاه پاریسنژرمن و تیم ملی فرانسه شده است.
به گزارش ایلنا، بازگشت عثمان دمبله به ترکیب تیم ملی فرانسه، تنها چند دقیقه دوام داشت و بار دیگر با مصدومیت همراه شد؛ مصدومیتی که نهتنها برنامههای باشگاه پاریسنژرمن را بههم ریخته، بلکه روابط این باشگاه با فدراسیون فوتبال فرانسه را هم وارد تنش کرده است.
هشدار پیاسجی نادیده گرفته شد
دمبله که در دیدار با تیم ملی اوکراین در نیمه دوم به جای دزیره دوئه وارد زمین شد، در دقیقه ۸۱ با درد ناحیه همسترینگ پای راست از زمین خارج شد. این در حالی بود که او یک هفته قبلتر نیز از ناحیه همسترینگ پای چپ آسیب دیده بود و بهعقیده باشگاه پاریسنژرمن، شرایط بازی را نداشت.
رسانه معتبر اکیپ گزارش داده که پاریسنژرمن از ابتدا با حضور دمبله در میدان مخالف بوده و حتی هشدارهایی را به کادر پزشکی تیم ملی فرانسه ارائه داده بود. اما دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، نظر دیگری داشت و تأکید کرده بود که دمبله شرایط بازی را دارد.
واکنش دشان به انتقادات
دیدیه دشان پس از بازی در پاسخ به انتقادات گفت: «اگر ریسکی بود، او را وارد زمین نمیکردم. متأسفانه او که کاملاً بهبود یافته بود و احساس خوبی داشت، دچار کشیدگی شد؛ آنهم در پای دیگرش. هیچ نشانهای از درد نداشت. همهچیز طبق نظر خودش و گزارشهای پزشکی مشکلی نداشت.»
بازیهای حساس بدون دمبله؟
هنوز آزمایشهای تکمیلی برای مشخص شدن میزان دقیق مصدومیت دمبله انجام نشده، اما پاریسنژرمن به احتمال فراوان باید در چند دیدار مهم پیشرو، بدون این وینگر سرعتی به میدان برود. پاریسیها روز ۱۴ سپتامبر در لیگ فرانسه میزبان لانس هستند، سه روز بعد در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف آتالانتا میروند و ۲۱ سپتامبر در بازی بزرگ لیگ مقابل لیون به میدان میروند.
نکته جالب اینکه بازیکن تعویضی دمبله، یعنی دزیره دوئه نیز بهدلیل ضربه به ساق پای راست، دچار آسیبدیدگی شد و زمین را ترک کرد تا مشکلات کادر فنی فرانسه بیش از پیش شود.