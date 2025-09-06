خبرگزاری کار ایران
واکنش بازیکن سابق استقلال به شکست سنگین در کافا

جوئل کوجو در مورد شکست سنگین تیمش برابر ازبکستان صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، در دیداری که شب گذشته میان تیم‌های ملی ازبکستان و قرقیزستان برگزار شد و با پیروزی قاطع ۴ بر صفر شاگردان کاپادزه به پایان رسید، جوئل کوجو مهاجم تیم ملی قرقیزستان و بازیکن باشگاه نفتچی ازبکستان که سال گذشته در استقلال بازی می‌کرد درباره این مسابقه توضیحاتی ارائه کرد. در این بازی پرگل داوری هم بحث برانگیز بود و یک صحنه مشکوک به پنالتی هم در دقایق پایانی روی جوئل کوجو گرفته نشد.

او درباره این بازی گفت: «ابتدا باید به تیم ملی ازبکستان بابت این پیروزی تبریک بگویم. بازی خوبی بود، اما پس از دریافت کارت قرمز، شرایط برای ما سخت‌تر شد. حالا باید خود را برای بازی‌های بعدی آماده کنیم.»

کوجو ادامه داد: «این فوتبال است. ما برای پیروزی به میدان می‌رویم، اما امروز اخراج بازیکن باعث شد که برنامه‌های ما عملی نشود.»

مهاجم قرقیزستان همچنین درباره عملکرد داور گفت: «هیچ سوالی از داور ندارم. او هر تصمیمی که خواست گرفت و ما هم همان را پذیرفتیم. هیچ اعتراضی در این زمینه وجود ندارد.»

