به گزارش ایلنا، جلسه فنی امیر قلعه‌نویی ظهر امروز با تشریح شرایط تمرینی تیم ملی و وضعیت حریف تیم ملی در دیدار نهایی جام کافا برگزار شد.

در این جلسه، سرمربی تیم ملی ضمن بیان نکاتی درباره تمرینات و بازی‌های گذشته تیم ملی، درباره وضعیت ازبکستان و شرایط این تیم با توجه به آنالیز انجام شده از عملکرد این تیم در دیدار برابر قرقیزستان با شاگردان خود صحبت کرد.

تیم ملی ایران عصر امروز از ساعت ۱۸ دومین تمرین خود پس از سفر به ازبکستان را برگزار خواهد کرد.

