تایید نهایی ورزشگاه یوهان کرایف هنوز صادر نشده
ابهام درباره محل میزبانی بارسلونا - والنسیا
با وجود پیشرفتهای مثبت در آمادهسازی ورزشگاه یوهان کرایف، هنوز محل قطعی میزبانی دیدار بارسلونا و والنسیا مشخص نشده و تایید نهایی لالیگا در گرو ادامه بررسیهای فنی است.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس بارسلونا و والنسیا که قرار است روز یکشنبه ۱۴ سپتامبر برگزار شود، هنوز ورزشگاه میزبان قطعی خود را نمیشناسد. باشگاه بارسلونا که همچنان موفق به دریافت گواهی پایان کار برای بازسازی نوکمپ نشده، گزینه اصلیاش را بر روی ورزشگاه یوهان کرایف متمرکز کرده اما این ورزشگاه نیز هنوز تایید نهایی لالیگا را دریافت نکرده است.
بررسیهای لالیگا ادامه دارد
طبق اعلام منابع رسمی لالیگا، تغییر محل برگزاری بازی به استادیوم سانت خوان دسپی هنوز بهطور رسمی تصویب نشده است. تیم کارشناسی سازمان لیگ مشغول ممیزیهای فنی و بررسی شرایط استانداردهای میزبانی است و این فرآیند در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت. هرچند پیشرفتهای فنی در آمادهسازی ورزشگاه مثبت ارزیابی شده، اما هنوز تایید نهایی مشروط به تطابق کامل با الزامات موردنظر باقی مانده است.
ظرفیت کمتر از حد مجاز
ورزشگاه یوهان کرایف که محل برگزاری بازیهای تیم دوم و تیم زنان بارسلوناست، ظرفیتی ۶ هزار نفری دارد، در حالیکه طبق مقررات لالیگا، حداقل ظرفیت موردنیاز برای میزبانی بازیهای رسمی ۸ هزار نفر است. با این حال، ممکن است با توجه به شرایط خاص، سازمان لیگ به باشگاه بارسلونا مجوز استثنایی برای استفاده از این ورزشگاه بدهد.
این ورزشگاه پیشتر میزبان جام خوان گامپر بوده و یکشنبه پیش رو نیز میزبان دیدار تیم دوم بارسلونا با هدایت ژولیانو بلتی خواهد بود که فصل جدید را در سطح بالاتری آغاز میکنند.
بارسلونا در جستجوی گزینه جایگزین
در صورت عدم تایید نهایی ورزشگاه کرایف، باشگاه بارسلونا باید گزینهای دیگر برای میزبانی بازی با والنسیا معرفی کند. تا آن زمان، وضعیت این دیدار همچنان در حالت تعلیق باقی خواهد ماند و هواداران نیز منتظر اعلام نهایی از سوی باشگاه و لالیگا هستند.