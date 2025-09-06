انقلاب هوش مصنوعی در رئال مادرید: پایان مصدومیتهای پنهان
باشگاه رئال مادرید با راهاندازی طرحی نوآورانه بر پایه هوش مصنوعی قصد دارد به سلطه مصدومیتهای عضلانی پایان دهد.
به گزارش ایلنا، تیم پزشکی باشگاه رئال مادرید پروژهای نوآورانه را آغاز کردهاند که هدف آن پیشگیری حداکثری از مصدومیتهای عضلانی در بین بازیکنان است؛ آسیبهایی که طی فصل گذشته نزدیک به ۴۰ مورد آن ثبت شد و تأثیر مستقیم بر نتایج تیم داشتند.
با تغییر مدیر بخش پزشکی و کنار رفتن «نیکو میهیچ» در پایان فصل گذشته، مدیران جدید تصمیم گرفتند سیستم عملکردی تیم پزشکی را متحول کنند. هسته اصلی این تحول، استفاده از هوش مصنوعی برای جمعآوری، تحلیل و هشداردهی درباره ریسکهای جسمانی بازیکنان است.
فناوری در خدمت پیشگیری
تا پیش از این، باشگاهها از ابزارهایی چون GPS، نوار قلب، و فرمهای بازخورد بازیکنان برای پایش وضعیت فیزیکی استفاده میکردند. حالا رئال مادرید این دادهها را با دو متریک پیشرفته ترکیب کرده و در اختیار هوش مصنوعی قرار داده است:
۱. آنالیز BIA بخشی (Sectoral BIA): این تکنولوژی مقاومت، واکنشپذیری و زاویه فاز (PhA) سلولهای عضلانی بازیکن را اندازهگیری میکند. PhA با سنجش تغییرات دمایی در سطح سلولی، قادر است خستگی پنهان، التهاب یا میکروآسیبها را پیش از بروز علائم نمایان کند. بدین ترتیب، کوچکترین نشانهها در عضلاتی چون همسترینگ، نزدیککنندهها و دورکنندهها شناسایی شده و بهموقع هشدار داده میشود.
۲. متابولومیکس (Metabolomics): این روش با تحلیل متابولیتهای موجود در ادرار و خون بازیکن، «واکاوی متابولیتهای سلولی» را شناسایی میکند. بهعبارتی آنچه پس از هر مسابقه یا تمرین در بدن بازیکن رخ میدهد، بهطور دقیق ثبت میشود و مانند تبدیل یک تصویر سیاهوسفید به رنگی، امکان تحلیل جزئیترین واکنشها فراهم میشود.
تشخیص پیش از فاجعه
هوش مصنوعی با پایش همزمان این دو متریک، در صورت مشاهده هرگونه انحراف از محدودههای طبیعی، هشدارهایی کاملاً شخصیسازیشده صادر میکند. در چنین مواردی، کادرفنی میتواند تصمیماتی مثل کاهش دقایق بازی (مثلاً ۴۵ یا ۶۰ دقیقه)، استراحت کامل یا برنامه تمرینی اختصاصی برای آن بازیکن اتخاذ کند.
پروژهای در مقیاس جهانی
این طرح تنها به تیم اول محدود نیست، بلکه در تمام سطوح باشگاه، از آکادمی گرفته تا تیم زنان اجرا خواهد شد. جمعآوری منظم دادههای فیزیولوژیکی از بازیکنان، تحلیل مستمر هوش مصنوعی و ارائه بازخورد لحظهای به کادرپزشکی و فنی، رئال مادرید را بار دیگر در صف اول پزشکی ورزشی قرار داده است.
این پروژه با هدف اصلی کاهش مصدومیتها، حفظ آمادگی مداوم بازیکنان کلیدی، و در نهایت افزایش شانس قهرمانی در رقابتهای داخلی و اروپایی طراحی شده است؛ گامی دیگر از باشگاهی که همواره در پی پیشتازی بوده، حتی در عرصه سلامت و علم.