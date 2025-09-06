خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ازبکستان با تصویر طارمی به استقبال فینال کافا رفت

ازبکستان با تصویر طارمی به استقبال فینال کافا رفت
کد خبر : 1682512
لینک کوتاه کپی شد.

پوستر رسمی دیدار فینال تورنمنت کافا با حضور مهدی طارمی و الدر شومورودوف منتشر شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی ایران و ازبکستان روز دوشنبه در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف هم می‌روند. این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۸:۰۰ به وقت تهران) در ورزشگاه المپیک تاشکند برگزار خواهد شد و به‌عنوان حساس‌ترین دیدار رقابت‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

فدراسیون فوتبال ازبکستان به همین مناسبت پوستری رسمی منتشر کرده که در آن تصویر مهدی طارمی، مهاجم شاخص تیم ملی ایران، در کنار الدر شومورودوف، کاپیتان تیم ملی ازبکستان، قرار گرفته است. این طراحی تقابل دو مهاجم سرشناس قاره را برجسته می‌کند و به نوعی نماد جدال بزرگ دو تیم در دیدار پایانی محسوب می‌شود.

ازبکستان با ۷ امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به عمان به فینال رسید. تیم ملی ایران نیز با همین تعداد امتیاز اما شرایط مناسب‌تر نسبت به رقبا، حضور خود در مسابقه پایانی را قطعی کرد.

این بازی یادآور نخستین دوره برگزاری کافاست؛ جایی که ایران با تک گل سردار آزمون از سد ازبکستان گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. حالا دو تیم بار دیگر در فینال روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند تا تکلیف قهرمان جدید مشخص شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی