ازبکستان با تصویر طارمی به استقبال فینال کافا رفت

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی ایران و ازبکستان روز دوشنبه در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف هم می‌روند. این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۸:۰۰ به وقت تهران) در ورزشگاه المپیک تاشکند برگزار خواهد شد و به‌عنوان حساس‌ترین دیدار رقابت‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

فدراسیون فوتبال ازبکستان به همین مناسبت پوستری رسمی منتشر کرده که در آن تصویر مهدی طارمی، مهاجم شاخص تیم ملی ایران، در کنار الدر شومورودوف، کاپیتان تیم ملی ازبکستان، قرار گرفته است. این طراحی تقابل دو مهاجم سرشناس قاره را برجسته می‌کند و به نوعی نماد جدال بزرگ دو تیم در دیدار پایانی محسوب می‌شود.

ازبکستان با ۷ امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به عمان به فینال رسید. تیم ملی ایران نیز با همین تعداد امتیاز اما شرایط مناسب‌تر نسبت به رقبا، حضور خود در مسابقه پایانی را قطعی کرد.

این بازی یادآور نخستین دوره برگزاری کافاست؛ جایی که ایران با تک گل سردار آزمون از سد ازبکستان گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. حالا دو تیم بار دیگر در فینال روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند تا تکلیف قهرمان جدید مشخص شود.

انتهای پیام/