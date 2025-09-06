هاشمیان تکلیف بالوتلی را مشخص کرد

به گزارش ایلنا، هفته گذشته ماریو بالوتلی، مهاجم نام آشنای فوتبال ایتالیا، از طریق یکی از ایجنت‌های ایرانی به باشگاه پرسپولیس معرفی شد. این در حالی بود که سال گذشته مذاکراتی با این بازیکن صورت گرفته بود اما سوپرماریو تمایلی به حضور در لیگ ایران نشان نداده و پاسخ منفی داد.

در تابستان امسال او بار دیگر به باشگاه معرفی شد اما این بار پرسپولیس بود که با آغاز این همکاری مخالفت کرد. گویا کادرفنی پرسپولیس به سرپرستی وحید هاشمیان، هیچ علاقه‌ای به جذب این مهاجم نشان نداد و پرونده حضور او در جمع سرخپوشان به سرعت بسته شد. هاشمیان به باشگاه اعلام کرده که دلایل مختلفی برای نهایی نشدن این انتقال وجود دارد.

طبق اطلاعات خبرنگار ما، یکی از این دلایل حواشی متعدد بالوتلی در سال‌های اخیر بوده که باعث شده یکی از بهترین استعدادهای فوتبال ایتالیا نتواند به اندازه‌ای که از او انتظار می‌‎رفت به افتخارات بزرگی دست پیدا کند. سوابق بالوتلی در درگیری با مربیان و هم تیمی‌هایش دلیل پررنگی بود تا هاشیمان که به برقراری نظم و انضباط در رختکن علاقه بسیاری دارد، تمایلی برای جذب مهاجم سابق منچسترسیتی و لیورپول نشان ندهد.

یکی دیگر از دلایلی که مطرح شدن آن هم منطقی به نظر می‌رسد رقم بالای درخواستی این بازیکن بوده که با وجود افت مشهودش در سال‌های اخیر، برای باشگاه غیرمعقول بوده و تمایلی برای پذیرفتن آن نداشتند.

نکته مهمتر برای هاشمیان و پرسپولیس این است که بالوتلی با 34 سال سن و عدم شناخت از فوتبال ایران برای هماهنگی با تیم به زمان بیشتری نسبت به یک بازیکن جوان‌تر دارد و در کنار حواشی و رقم درخواستی که بالاتر مطرح شد، کادرفنی را مجاب کرد که با این انتقال مخالف باشند.

با آغاز مسابقات فوتبال در کشورهای مختلف جهان، تعداد گزینه‌های پیش روی پرسپولیس برای جذب مهاجم کاهش یافته اما با این حال این باشگاه همچنان به دنبال یافتن یک گزینه مناسب است.

