به گزارش ایلنا، عملیات بهسازی ورزشگاه یادگار امام تبریز که طی ماه‌های اخیر با محوریت تغییر چمن و نصب چمن هیبریدی آغاز شده بود، بخش‌های دیگری از این استادیوم از جمله سکوها را نیز در بر گرفته است. مسئولان با توجه به ایرادات مطرح‌شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تغییرات تازه‌ای در جایگاه تماشاگران ایجاد کرده‌اند.

بر اساس تصاویر منتشرشده، صندلی‌های جدید این ورزشگاه از مرغوب‌ترین جنس ساخته شده و خاصیت نشکن دارند. مسئولان اعلام کرده‌اند که امکان جدا کردن یا پرتاب این صندلی‌ها به سمت سکوهای دیگر یا داخل زمین وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند از بروز حوادث و حواشی ناخوشایند سال‌های گذشته جلوگیری کند.

از نظر رنگ‌آمیزی نیز طراحی تازه سکوها هماهنگ با پیراهن تیم تراکتور انجام خواهد شد و تعداد صندلی‌های قرمز به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

در یکی از ویدیوهای منتشرشده از روند آزمایش استحکام این صندلی‌ها، میرمعصوم سهرابی، مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتور، روی یکی از آنها ایستاد تا مقاومت صندلی‌ها را بیازماید؛ صندلی بدون هیچ آسیبی وزن او را تحمل کرد.

با این اقدام، ورزشگاه یادگار امام وارد مرحله‌ای تازه از استانداردسازی شده و آماده می‌شود تا با امکانات به‌روزتر میزبان رقابت‌های داخلی و بین‌المللی باشد.

