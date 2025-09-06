خبرگزاری کار ایران
جایزه تاریخی برای فینال تنیس اوپن آمریکا

جایزه تاریخی برای فینال تنیس اوپن آمریکا
کارلوس آلکاراز و یانیک سینر برای فتح فینال تنیس اوپن آمریکا و یک جایزه بزرگ به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش ایلنا، کارلوس آلکاراز در حالی برای هفتمین بار راهی فینال یک گرنداسلم شد که تنها ۲۲ سال و ۱۲۳ روز سن دارد. ستاره اسپانیایی پس از پیروزی قاطع برابر نواک جوکوویچ، حالا خود را آماده می‌کند تا در دیداری سرنوشت‌ساز مقابل یانیک سینر در فینال تنیس آزاد آمریکا به میدان برود. این مسابقه نه تنها برای کسب جام معتبر تنیس اوپن آمریکا بلکه برای تصاحب رتبه شماره یک تنیس جهان و همچنین دریافت بزرگ‌ترین جایزه تاریخ این رقابت‌ها یعنی ۴٬۲۹۱٬۷۷۰ یورو خواهد بود.

آلکاراز سه سال پیش نیز در همین ورزشگاه آرتور اش، نخستین فینال گرنداسلم خود را تجربه کرده بود، جایی که مقابل کاسپر رود قرار گرفت و در دیداری مشابه، هم جام قهرمانی و هم رتبه نخست رنکینگ را از آن خود کرد.

در سوی دیگر، یانیک سینر که حالا برای پنجمین بار پیاپی به فینال یک گرنداسلم رسیده، موفق شد در مرحله نیمه‌نهایی، فلیکس اوژه-آلیاسیم را با نتیجه ۶-۱، ۳-۶، ۶-۳ و ۶-۴ شکست دهد. آلیاسیم که در این دوره عملکردی درخشان داشت و بازیکنانی چون الکساندر زورف و الکس دی‌مینور را حذف کرده بود، در مقابل شماره یک جهان نیز دست‌خالی نماند و موفق شد تنها ست دوم را از سینر بگیرد؛ اتفاقی که پیش از این تنها دنیس شاپووالوف موفق به انجام آن شده بود.

اکنون همه‌چیز مهیای فینالی باشکوه و کم‌سابقه در دنیای تنیس است. حوالی ساعت ۱۱ شب به وقت نیویورک، جایی در شهر بی‌خواب، دو غول جوان تنیس جهان در فینالی تکرارنشدنی روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. آلکارازِ بدون آستین که در فرم ایده‌آلی قرار دارد و سینری که حالا در بالاترین سطح اعتماد به نفس بازی می‌کند، برای فتح تاریخ، زمین را به لرزه درمی‌آورند.

