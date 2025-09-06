به گزارش ایلنا، فرانکی دی‌یونگ که در جریان دیدار تیم ملی هلند مقابل لهستان در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان رفته بود، در دقیقه ۸۳ بازی به دلیل احساس ناراحتی در ناحیه عضله سرینی (گلاتئوس) از زمین خارج شد و جای خود را به کوئنتین تیمبر داد. پس از انجام معاینات پزشکی مشخص شد که او قادر به حضور در دیدار بعدی مقابل لیتوانی نیست و به همین دلیل اردوی تیم ملی هلند را ترک کرده است.

فدراسیون فوتبال هلند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:«فرانکی دی‌یونگ اردوی تیم ملی را ترک کرد. او پس از بازی مقابل لهستان شرایط لازم برای همراهی تیم مقابل لیتوانی را ندارد. مراقب خودت باش فرانکی!»

رونالد کومان، سرمربی هلند نیز در نشست خبری پس از بازی، درباره تعویض دی‌یونگ گفت: «او به ما گفت که احساس گرفتگی در ناحیه عضله سرینی دارد. بنابراین تصمیم گرفتیم هیچ ریسکی نکنیم.»

هلند که در گروه مقدماتی خود با ۷ امتیاز در کنار لهستان و فنلاند صدرنشین است، روز یک‌شنبه ۷ سپتامبر در شهر کاوناس میهمان لیتوانی خواهد بود.

این مصدومیت یک زنگ خطر دیگر برای هانسی فلیک و کادر فنی بارسلونا محسوب می‌شود، چرا که دی‌یونگ به یکی از ارکان اصلی خط میانی تیم تبدیل شده و اکنون وضعیت او برای دیدار حساس مقابل والنسیا در تاریخ ۱۴ سپتامبر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این در حالی است که پیش از این نیز الخاندرو بالده به دلیل مصدومیت همسترینگ از میادین دور شده و گابی نیز دوران نقاهت پس از جراحی زانو را پشت سر می‌گذارد. همچنین لامین یامال که در بازی مقابل بلغارستان از ناحیه کمر دچار ناراحتی جزئی شده بود، وضعیت نامشخصی برای بازی بعدی دارد.

انتهای پیام/