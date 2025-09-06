تاجر میلیاردر تمام ثروتش را به نیمار بخشید!

به گزارش ایلنا، در یکی از عجیب‌ترین داستان‌های روز دنیای فوتبال، نیمار، ستاره برزیلی باشگاه سانتوس، در آستانه دریافت ارثی هنگفت از سوی تاجری ناشناس قرار گرفته است. براساس گزارش رسانه‌های برزیلی، این بازرگان که در دهه چهارم زندگی خود است و از بیماری‌های شدید رنج می‌برد، در اقدامی غیرمنتظره تصمیم گرفته تمام دارایی‌های خود را به نیمار ببخشد. گفته می‌شود ارزش این ارثیه بیش از یک میلیارد دلار است و وصیت‌نامه رسمی آن در شهر پورتو آلگره به ثبت رسیده است.

اطلاعات دقیقی از هویت این تاجر منتشر نشده اما در متن وصیت‌نامه آمده که او هیچ فرزند یا شریک زندگی ثابتی ندارد. در بخشی از این سند که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، او توضیح داده که چرا نیمار را به‌عنوان وارث خود انتخاب کرده است:

«اگرچه فقط ۳۱ سال دارم اما به‌خاطر وضعیت جسمی‌ام می‌دانم که شاید فرصت زیادی نداشته باشم. من هم مانند نیمار مورد قضاوت و بدگویی قرار گرفته‌ام. رابطه‌اش با پدرش من را به یاد رابطه خودم با پدرم، که حالا از دنیا رفته، می‌اندازد. به‌خصوص اینکه می‌دانم او انسان خودخواهی نیست؛ چیزی که در این روزها کمیاب است.»

این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای به‌دنبال داشته است. بسیاری آن را ناعادلانه می‌دانند و معتقدند این ثروت بهتر بود صرف خیریه یا یتیم‌خانه‌ها شود. یکی از کاربران ایکس (توییتر سابق) نوشته: «چرا نباید این پول به یک خیریه برسد؟ چرا باید به کسی داده شود که خودش میلیاردر است؟» کاربر دیگری هم نوشته: «چه تصمیم بدی؛ دادن این همه پول به کسی که هیچ نیازی به آن ندارد.»

نیمار پیش از این هم یکی از پردرآمدترین فوتبالیست‌های تاریخ محسوب می‌شد. او با انتقال ۲۲۲ میلیون یورویی از بارسلونا به پاری‌سن‌ژرمن، همچنان رکورد گران‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال را در اختیار دارد. طبق گزارش فوربس، درآمد سالانه او از قرارداد باشگاهی و تبلیغات به حدود ۹۵ میلیون یورو می‌رسد. با دریافت این ارثیه جدید، سرمایه او به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت؛ هرچند هنوز مشخص نیست با این ثروت چه خواهد کرد.

