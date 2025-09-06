لوئیس انریکه راهی اتاق عمل شد

به گزارش ایلنا، باشگاه پاری‌سن‌ژرمن با انتشار اطلاعیه‌ای از سانحه شدید دوچرخه‌سواری لوئیس انریکه خبر داد. سرمربی اسپانیایی این تیم در جریان این حادثه دچار شکستگی ترقوه شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد. باشگاه پاریسی ضمن اعلام حمایت کامل از سرمربی خود، برای او آرزوی بهبودی سریع کرده و وعده داده که جزئیات بیشتر را به‌زودی منتشر خواهد کرد.

همزمانی حادثه با برنامه‌های فشرده پی‌اس‌جی

انریکه در حالی دچار این حادثه شد که پاری‌سن‌ژرمن در آستانه دو دیدار حساس قرار دارد. این تیم باید در رقابت‌های لیگ فرانسه به مصاف لانس برود و سپس نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا را مقابل آتالانتای ایتالیا برگزار خواهد کرد. هنوز مشخص نیست این مصدومیت چه تأثیری بر حضور انریکه روی نیمکت در این مسابقات خواهد داشت.

علاقه قدیمی انریکه به دوچرخه‌سواری

لوئیس انریکه که پس از پایان دوران حرفه‌ای‌اش در سال ۲۰۰۴، به دنیای مربیگری وارد شد و سابقه هدایت بارسلونا و تیم ملی اسپانیا را در کارنامه دارد، سال‌هاست که به دوچرخه‌سواری علاقه‌مند است. او بارها در رقابت‌های بین‌المللی کوهستانی شرکت کرده و این ورزش را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی‌اش معرفی کرده است.

حال باید دید وضعیت جسمانی سرمربی پاری‌سن‌ژرمن چگونه پیش خواهد رفت و آیا او می‌تواند در آستانه رقابت‌های لیگ قهرمانان روی نیمکت تیمش بنشیند یا خیر.

انتهای پیام/