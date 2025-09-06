محرومیت سنگین لوئیس سوارز بعد از پرتاب آب دهان به حریف!

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی رقابت‌های لیگزکاپ جمعه شب احکام خود را در رابطه با درگیری جنجالی بازی اینتر میامی و سیاتل ساوندرز اعلام کرد و سنگین‌ترین جریمه نصیب لوئیس سوارز شد. مهاجم جنجالی اینتر میامی به دلیل پرتاب آب دهان به سمت یکی از اعضای کادرفنی سیاتل، با محرومیت ۶ بازی روبه‌رو شد و فقط در همین تورنمنت اجازه بازی نخواهد داشت.

در کنار سوارز، سرخیو بوسکتس نیز به دلیل رفتار خشونت‌آمیز با محرومیت دو جلسه‌ای مواجه شد و توماس آویلس، مدافع جوان اینترمیامی، نیز سه بازی از همراهی تیمش محروم خواهد بود. در سوی دیگر، استیون لنارت، مربی سیاتل ساوندرز، به خاطر مشارکت در درگیری و رفتار نامناسب، پنج جلسه محروم شد.

طبق بیانیه رسمی لیگزکاپ، همه طرف‌های درگیر در این ماجرا همچنین مشمول جریمه مالی نامشخصی شده‌اند. البته این محرومیت‌ها صرفاً برای رقابت‌های لیگزکاپ اعمال می‌شود، اما طبق گزارش تام بوگرت، ممکن است لیگ MLS نیز احکام انضباطی جداگانه‌ای صادر کند.

دیدارهای اینترمیامی و سیاتل ساوندرز در لیگ MLS از ۱۳ سپتامبر (۲۳ شهریور) از سر گرفته می‌شود و این محرومیت‌ها در این رقابت‌ها اثرگذار نخواهند بود. با این حال، توجه‌ها به آینده ستاره‌های باسابقه اینترمیامی معطوف شده، چرا که قرارداد هر دو بازیکن اسپانیایی یعنی سوارز و بوسکتس در پایان این فصل به اتمام می‌رسد و شایعاتی درباره احتمال بازنشستگی آن‌ها در پایان فصل شنیده می‌شود.

این محرومیت جدید برای سوارز ادامه‌ای بر سابقه پرحاشیه او در فوتبال حرفه‌ای است. مهاجم اروگوئه‌ای پیش‌تر در سال ۲۰۱۳ به دلیل گاز گرفتن برانیسلاو ایوانوویچ در لیگ برتر انگلیس ۱۰ جلسه محروم شده بود و در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز با گاز گرفتن جورجو کیه‌لینی، محرومیتی ۹ جلسه‌ای در سطح ملی دریافت کرد. علاوه بر این، او یک بار هم به دلیل اظهارات نژادپرستانه علیه پاتریس اورا، ۸ جلسه از همراهی تیمش محروم شده بود.

انتهای پیام/