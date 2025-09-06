خبرگزاری کار ایران
غیبت لیونل مسی در آخرین دیدار انتخابی جام جهانی

لیونل مسی اعلام کرد که در دیدار هفته آینده آرژانتین مقابل اکوادور حاضر نخواهد بود و برای آماده‌سازی فینال فصل ام‌ال‌اس به فلوریدا بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا، لیونل مسی تصمیم گرفته در آخرین دیدار آرژانتین در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اکوادور که سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود، تیم ملی را همراهی نکند. این تصمیم با هماهنگی لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی،  گرفته شده تا کاپیتان آرژانتین بتواند با تمرکز و آمادگی بیشتری وارد مراحل حساس فصل لیگ حرفه‌ای آمریکا شود.

مسی پس از پیروزی ۳-۰ آرژانتین برابر ونزوئلا درباره این تصمیم گفت: «با اسکالونی صحبت کردم. تصمیم گرفتیم که استراحت کنم. تازه از مصدومیت برگشتم و اگرچه الان حالم خوب است، اما ترجیح دادیم که سفر نکنم و در بازی شرکت نکنم تا برای ادامه فصل ام‌ال‌اس آماده شوم. این برای من اولویت دارد. امیدوارم در فرم خوبی باشم.»

اولویت با ام‌ال‌اس و ریکاوری کامل

کاپیتان سابق بارسلونا تأیید کرد که هنوز از نظر بدنی در شرایط صددرصد قرار ندارد و مصدومیتی که در جام لیگ‌ها گریبان‌گیرش شد، او را برای مدتی از میادین دور کرد: «آن مصدومیت باعث شد ۱۵ روز بازی نکنم و کاملاً از ریتم خارج شدم. از آن زمان تاکنون کاملاً راحت نبودم. حالا که بازی‌های فشرده‌ای پیش رو داریم، می‌خواهم سال را با قدرت تمام کنم و بعد هم با آمادگی وارد پیش‌فصل شوم.»

از سوی دیگر، اسکالونی نیز در کنفرانس خبری پس از بازی با ونزوئلا درباره غیبت مسی گفت: «او به اکوادور سفر نخواهد کرد. بازی را در شرایط خستگی شدید به پایان رساند. راستش را بخواهید باید زودتر تعویض می‌شد، اما احساسات بازی و برنامه ما برای حضور کامل او در میدان باعث شد تا پایان در زمین بماند. در نهایت کاملاً خسته شد و شایسته است این روزها را کنار خانواده‌اش باشد.»

اینتر میامی؛ هدف بزرگ بعدی

اینترمیامی که با بازگشت مسی امید زیادی به صعود به پلی‌آف دارد، روز ۱۳ سپتامبر  پس از پایان فیفادی، مقابل شارلوت اف‌سی قرار خواهد گرفت. حالا با این تصمیم، ستاره شماره ۱۰ فرصت خواهد داشت تا با تمرکز کامل برای فینال فصل MLS آماده شود و تیمش را در مسیر صعود به مرحله نهایی رقابت‌ها همراهی کند.

