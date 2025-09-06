کمیته انضباطی استقلال، پرسپولیس و سپاهان را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از سپری شدن هفته های اول و دوم لیگ برتر اعلام شد که بر اساس آن، باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان، فجر سپاسی، فولاد، گل گهر سیرجان و آلومینیوم با جرایم نقدی روبرو شدند. همچنین نام ریکاردو ساپینتو، محمد دانشگر، سیروس صادقیان و محمد محمدی نیز در فهرست آرای صادره دیده می‌شود.

آرای جدید کمیته انضباطی به شرح زیر است:

* باشگاه پرسپولیس: 100 میلیون تومان

50 میلیون تومان به دلیل استفاده از بلندگو و الفاظ موهن توسط تماشاگران در بازی با فجر.

50 میلیون تومان به دلیل توهین تماشاگران به داور و پرتاب سنگ و بطری در بازی با سپاهان.

* باشگاه استقلال: 90 میلیون تومان

70 میلیون تومان جریمه به دلیل توهین تماشاگران به داور و ورود یک تماشاگر به زمین.

20 میلیون تومان جریمه ریکاردو ساپینتو سرمربی این تیم به دلیل حضور در زمین مسابقه و رختکن پس از بازی با وجود محرومیت.

* باشگاه سپاهان: 100 میلیون تومان

70 میلیون تومان به دلیل عدم تطابق تعداد بلیت فروخته شده با جمعیت حاضر در ورزشگاه و توهین تماشاگران به بازیکن حریف و پرتاب نارنجک در بازی با پرسپولیس.

همچنین 30 میلیون تومان جریمه برای محمد دانشگر بازیکن این تیم به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام غیررسمی.

* باشگاه فولاد: 50 میلیون تومان و توبیخ کتبی

50 میلیون تومان به دلیل استفاده تماشاگران از الفاظ موهن.

همچنین توبیخ کتبی برای محمد محمدی مدیرعامل باشگاه فولاد نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی.

همچنین شش ماه از همراهی حضور در ورزشگاه‌های برگزاری مسابقات فولاد برای حمزه جلالی سرمشوق فولاد به دلیل بد رفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه.

* سایر آرای انضباطی صادر شده نیز به شرح زیر است:

سیروس صادقیان بازیکن چادرملو: 50 میلیون تومان بابت بد رفتاری نسبت به مقام غیر رسمی

ذوب آهن و تراکتور: 20 میلیون تومان بابت دو دقیقه تاخیردر ورود به زمین

فجر سپاسی، گل گهر و آلومینیوم: 10 میلیون تومان بابت تاخیر در ورود به زمین در بازی با پرسپولیس

