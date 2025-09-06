آلکاراز و سینر به فینال اوپن آمریکا رسیدند

به گزارش ایلنا، نیویورک شاهد جدال‌های باشکوهی بود که به تکرار یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های نسل نوین تنیس جهان منجر شد. کارلوس آلکاراز، قهرمان ۲۰۲۲ و بخت دوم قهرمانی، با برتری مقتدرانه ۶-۴، ۷-۶، ۶-۲ برابر نواک جوکوویچ با ۲۴ گرنداسلم، به فینال US Open رسید؛ دیداری که در حضور پرشور هواداران در ورزشگاه آرتور آشِ برگزار شد و هیجان تا امتیاز آخر ادامه داشت.

جوکوویچ که در دو رویارویی اخیر این دو پیروز میدان شده بود، از همان گیم نخست سرویسش را از دست داد و در ست نخست حتی نتوانست یک امتیاز بریک برای خود خلق کند. در ست دوم، او بازگشت خوبی داشت و یک بریک ثبت کرد، اما آلکاراز که تاکنون در نیویورک حتی یک ست از دست نداده، بازی را به‌خوبی مدیریت کرد و با سرویس‌های غیرقابل بازگشت و ضربات فورهند تماشایی، ست دوم را هم در تای‌بریک به سود خود پایان داد.

در ست سوم، خستگی در حرکات جوکوویچ نمایان بود و حتی اشتباهات ابتدایی‌اش از جمله یک دابل‌فالت، به حریف اسپانیایی فرصت داد تا اختلاف را زیاد کند. آلکاراز پس از پایان بازی گفت: «بازی مقابل او آسان نیست، چون وقتی به کارنامه‌اش فکر می‌کنی، تمرکز سخت‌تر می‌شود. اما هدفم حفظ سطح بالا در تمام مسابقه بود.»

صعود سینر از مسیر دشوار

در دیگر دیدار نیمه‌نهایی، یانیک سینر، مدافع عنوان قهرمانی و نفر اول رنکینگ جهانی، در چهار ست با نتیجه ۶-۱، ۳-۶، ۶-۳، ۶-۴ برابر فلیکس اوژه‌آلیاسیم کانادایی به پیروزی رسید. اگرچه سینر در برخی لحظات دچار نوسان شد و حتی درخواست تایم‌اوت پزشکی داشت، اما با بازگشت به فرم همیشگی‌اش و سرویس‌های تعیین‌کننده، موفق شد راهی سومین فینال متوالی گرنداسلم شود.

فلیکس در ست دوم با اعتمادبه‌نفس بازی کرد و موفق شد نتیجه را به تساوی بکشاند، اما سینر با بازی دقیق و تمرکز بالا در ست‌های سوم و چهارم اجازه نداد مسابقه به ست پنجم کشیده شود. این دیدار که بلافاصله پس از حذف جوکوویچ برگزار شد، نوید یک فینال تماشایی دیگر را داد.

فینال تکراری، اما با روایت تازه

این سومین فینال گرنداسلم متوالی میان آلکاراز و سینر خواهد بود. سینر امسال فاتح اوپن استرالیا و ویمبلدون شده اما در رولان گاروس مغلوب آلکاراز شد. حالا این دو ستاره جوان که از دید بسیاری آینده‌سازان تنیس مدرن هستند، یک‌بار دیگر در فینالی متفاوت و در خاک آمریکا برای قهرمانی تلاش خواهند کرد.

سینر در آستانه فینال گفت: «یک روز خاص و فینالی تکرارنشدنی در پیش داریم. حس می‌کنم این رقابت از همین‌جا در ۲۰۲۲ شروع شد، حالا اما هر دو بازیکنی متفاوت با اعتمادبه‌نفسی متفاوت هستیم.»

تمام نگاه‌ها به یکشنبه شب خواهد بود، جایی که نیویورک بار دیگر میزبان یکی از بزرگ‌ترین نبردهای نسل جدید خواهد بود.

انتهای پیام/