به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم برای نخستین بار در تاریخ فوتبال جهان، در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. این افزایش ظرفیت، سهمیه‌های جدیدی برای هر قاره به همراه داشته و رقابت‌های انتخابی را طولانی‌تر و نفس‌گیرتر کرده است. در حال حاضر ۱۳ تیم صعودشان به مرحله نهایی قطعی شده و چهره برخی دیگر نیز در آستانه مشخص شدن است.

تیم‌های صعود کرده تا به امروز

۱۳ تیم صعود کرده به جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر هستند:

اروپا: هنوز هیچ تیمی از قاره اروپا به‌صورت رسمی صعود نکرده است، چرا که دور مقدماتی در ماه مارس آغاز شده و برخی تیم‌ها تا سپتامبر حتی وارد رقابت نشده‌اند. نخستین صعودی‌ها از این قاره در اکتبر مشخص خواهند شد.

آسیا: ایران، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، ازبکستان و اردن به عنوان شش تیم نخست از قاره آسیا، حضورشان در جام جهانی قطعی شده است. دو جایگاه باقی‌مانده بین عربستان، عراق، امارات، اندونزی، عمان و قطر در مرحله نهایی مشخص می‌شود.

آفریقا: مراکش با پیروزی مقابل نیجر نخستین تیم آفریقاییِ صعودکرده به جام جهانی ۲۰۲۶ است. کشورهای مصر، تونس، آفریقای جنوبی، سنگال، الجزایر، غنا، ساحل عاج و کیپ‌ورد نیز در آستانه صعود قرار دارند. وضعیت نیجریه چندان خوب نیست و این تیم تنها یکی از شش مسابقه‌اش را پیروز شده است.

آمریکای جنوبی: اروگوئه، کلمبیا و پاراگوئه با نتایج اخیر خود صعودشان را قطعی کرده‌اند. تنها یک سهمیه مستقیم دیگر باقی مانده و تیم‌های ونزوئلا و بولیوی برای کسب جایگاه هفتم و حضور در پلی‌آف بین قاره‌ای رقابت می‌کنند.

اقیانوسیه: نیوزیلند صعود مستقیم را به دست آورده و کالدونیای جدید به مرحله پلی‌آف بین قاره‌ای رسیده است.

کونکاکاف: با توجه به میزبانی مشترک، آمریکا، کانادا و مکزیک به طور خودکار راهی جام جهانی شده‌اند. دور نهایی رقابت‌های انتخابی برای تعیین سایر تیم‌های این منطقه از سپتامبر آغاز خواهد شد؛ کاستاریکا، هندوراس و جامائیکا از مدعیان اصلی هستند.

پلی‌آف بین‌قاره‌ای

دو سهمیه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از طریق پلی‌آف بین‌قاره‌ای مشخص می‌شود که در مارس ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و نمایندگانی از مناطق مختلف برای کسب آخرین بلیت‌ها رقابت خواهند کرد.

مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ به نقطه حساس خود نزدیک می‌شود. با سهمیه‌های بیشتر، تیم‌های تازه‌واردی فرصت رقابت یافته‌اند اما رقابت سنتی بین قدرت‌های قدیمی نیز همچنان ادامه دارد.

