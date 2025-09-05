سیاوش یزدانی: با مصدومیت بازی کردم و تا آخرین لحظه برای استقلال تلاش کردم

به گزارش ایلنا ،سیاوش یزدانی، مدافع سابق استقلال و فعلی تیم گل‌گهر، در برنامه شب های فوتبالی درباره آخرین فصل حضورش در استقلال و شرایط سختی که تجربه کرده، صحبت کرد. او تأکید کرد که با وجود مصدومیت، با نهایت تلاش در تمرینات و بازی‌ها حاضر شد تا تیم تنها نماند.

یزدانی در ابتدا درباره علت جدایی‌اش توضیح داد:«شرایط جسمی‌ام به گونه‌ای بود که نمی‌توانستم تمرینات کامل را انجام دهم. با وجود مصدومیت، به خاطر تعصب و عشق به تیم، در بازی‌های حساس حضور پیدا کردم. حتی در بازی آخر نیم‌فصل مقابل سپاهان با ۲۰ آمپول ضد درد وارد زمین شدم تا تیم تنها نماند. بعد از این بازی، تصمیم گرفته شد که از استقلال جدا شوم.»

او درباره فشار و شایعاتی که پس از بازی‌ها ایجاد شد، گفت: «پس از بازی‌ها برخی تصور کردند که من به تیم خیانت کرده‌ام، اما واقعیت این است که با تمام توانم بازی کردم و هر کاری که از دستم برمی‌آمد انجام دادم. تیم در آن زمان بازیکنان محدودی داشت و من مجبور بودم مسئولیت بیشتری قبول کنم.»

یزدانی همچنین درباره تأثیر هواداران بر عملکردش گفت: «همیشه از حمایت هواداران استقلال و سپاهان سپاسگزارم. انرژی مثبت آن‌ها در لحظات سخت کمک بزرگی به من بود و باعث شد تا با انگیزه ادامه دهم.»

او در پایان اضافه کرد: «چهار سال حضور در استقلال بهترین سال‌های فوتبالم بود و تمام تلاشم را برای موفقیت تیم گذاشتم. حالا در گل‌گهر ادامه می‌دهم و امیدوارم بتوانم با تمرین و تلاش، روزهای درخشان بیشتری را در فوتبال ایران تجربه کنم.»

