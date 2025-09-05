درویش: ۲۰۰ میلیارد حکم علیه پرسپولیس صادر شد

به گزارش ایلنا ،رضا درویش،مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مراسم جشن روز هوادار، به وضعیت مالی، حقوقی و تمرینی تیم اشاره کرد و توضیحاتی جامع ارائه داد.

مدیرعامل پرسپولیس در ابتدا به مشکلات مالی گذشته باشگاه اشاره کرد و گفت: «چند تن از مدیران قبلی باشگاه بدهی‌های قرض‌الحسنه دریافت کرده بودند و آن را تسویه نکرده بودند. این موضوع منجر به صدور حکم ۲۰۰ میلیارد تومانی علیه باشگاه شد و حتی تهدیدی برای توقیف جام‌های پرسپولیس وجود داشت. خوشبختانه با پیگیری‌های قانونی، تا حد زیادی توانستیم این مشکلات را مدیریت کنیم.»

درویش سپس درباره امکانات تمرینی تیم اظهار داشت: «امروز سه زمین تمرین استاندارد در اختیار تیم است. قبلاً بدنسازی و تجهیزات تمرینی مفهوم نداشت و بیشتر تکیه بر تپه داوودیه و راهنمایی‌های آقای پروین بود، اما اکنون مجهزترین سالن بدنسازی باشگاه‌ها در اختیار پرسپولیس قرار گرفته است تا بازیکنان بهترین شرایط آماده‌سازی را داشته باشند.»

او با تاکید بر جایگاه و اهمیت نام پرسپولیس گفت: «اسم پرسپولیس خیلی بزرگ است و باید در شان این باشگاه کار کنیم. تمام اقدامات ما با هدف حفظ اعتبار باشگاه و آماده‌سازی تیم انجام می‌شود. چند مدیر قبلی بدهی گرفته بودند و بازپرداخت نکردند، که باعث صدور حکم سنگین شد، اما امروز شرایط بهتری برای باشگاه مهیا شده است.»

مدیرعامل باشگاه افزود: «افتخارات و تاریخ پرسپولیس مسئولیت سنگینی برای ما ایجاد می‌کند و ما موظفیم با برنامه‌ریزی دقیق، نظم و بهره‌گیری از امکانات به‌روز، شرایط تیم را مدیریت کنیم تا همیشه در مسیر موفقیت و قهرمانی حرکت کنیم.»

او در پایان تأکید کرد: «با حمایت هواداران و تلاش مدیران و کادر فنی، پرسپولیس می‌تواند در همه زمینه‌ها پیشرفت کند و همواره برای کسب افتخارات جدید آماده باشد.»

انتهای پیام/