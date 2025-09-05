روانخواه شاگردانش را برای دومین بازی مرحله مقدماتی آماده کرد
تیم ملی فوتبال امید ایران پیش از مصاف با گوام در مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال، آخرین تمرین تاکتیکی خود را امروز در ابوظبی برگزار کرد.
به گزارش ایلنا ،آخرین تمرین تیم ملی امید ایران برای آمادهسازی دیدار با گوام از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (جمعه) به وقت محلی در یکی از زمینهای چمن استادیوم کریکت زائد شهر ابوظبی برگزار شد.
امید روانخواه، سرمربی تیم ملی امید، پیش از آغاز تمرین، بار دیگر از بازیکنان خواست تا بازی نخست مقابل هنگکنگ را فراموش کنند و تمام تمرکز خود را روی بازی فردا قرار دهند. او با تأکید بر نکات تاکتیکی و اهمیت دقت در عملکرد بازیکنان، یادآور شد که هر غفلتی برابر حریف میتواند هزینهبر باشد و تنها تمرکز روی بازی دوم باید باشد.
با توجه به برگزاری سه بازی مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال در فواصل سه روزه، روانخواه قصد دارد ترکیبی متفاوت نسبت به دیدار با هنگکنگ در اختیار داشته باشد تا بازیکنان استراحت کافی داشته باشند و از نظر فیزیکی و تاکتیکی آماده باشند. تیم ملی امید ایران فردا از ساعت ۱۸ به وقت تهران به مصاف گوام خواهد رفت. شاگردان روانخواه در دیدار نخست موفق شدند با نتیجه ۴ بر صفر هنگکنگ را شکست دهند.