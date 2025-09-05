خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روانخواه شاگردانش را برای دومین بازی مرحله مقدماتی آماده کرد

روانخواه شاگردانش را برای دومین بازی مرحله مقدماتی آماده کرد
کد خبر : 1682271
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال امید ایران پیش از مصاف با گوام در مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال، آخرین تمرین تاکتیکی خود را امروز در ابوظبی برگزار کرد.

به گزارش ایلنا ،آخرین تمرین تیم ملی امید ایران برای آماده‌سازی دیدار با گوام از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (جمعه) به وقت محلی در یکی از زمین‌های چمن استادیوم کریکت زائد شهر ابوظبی برگزار شد.

امید روانخواه، سرمربی تیم ملی امید، پیش از آغاز تمرین، بار دیگر از بازیکنان خواست تا بازی نخست مقابل هنگ‌کنگ را فراموش کنند و تمام تمرکز خود را روی بازی فردا قرار دهند. او با تأکید بر نکات تاکتیکی و اهمیت دقت در عملکرد بازیکنان، یادآور شد که هر غفلتی برابر حریف می‌تواند هزینه‌بر باشد و تنها تمرکز روی بازی دوم باید باشد.

با توجه به برگزاری سه بازی مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال در فواصل سه روزه، روانخواه قصد دارد ترکیبی متفاوت نسبت به دیدار با هنگ‌کنگ در اختیار داشته باشد تا بازیکنان استراحت کافی داشته باشند و از نظر فیزیکی و تاکتیکی آماده باشند. تیم ملی امید ایران فردا از ساعت ۱۸ به وقت تهران به مصاف گوام خواهد رفت. شاگردان روانخواه در دیدار نخست موفق شدند با نتیجه ۴ بر صفر هنگ‌کنگ را شکست دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی