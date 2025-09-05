استقلال با نمایش برتر، هما کیش را ۳ بر ۱ شکست داد

به گزارش ایلنا ،آبی‌پوشان پایتخت در دیداری تدارکاتی و با تمرکز بالا برابر تیم هما کیش قرار گرفتند و توانستند با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی دست یابند.

محمدرضا آزادی با دو گل در دقایق ۱۹ و ۶۰ (از روی نقطه پنالتی) و صالح حردانی در دقیقه ۹۰ گل‌های استقلال را به ثمر رساندند. تک گل هما نیز در دقیقه ۷۰ از روی پنالتی به ثبت رسید. در طول بازی، استقلالی‌ها بر جریان مسابقه تسلط کامل داشتند و موقعیت‌های متعددی را برای گلزنی ایجاد کردند.

ترکیب استقلال در این دیدار به شرح زیر بود: آنتونیو آدان (حبیب فرعباسی)، صالح حردانی، سامان فلاح، آرمین سهرابیان، حسین گودرزی، ضرغام سعداوی (ابوالفضل ذلیخایی)، ابوالفضل زمانی، موسی جنپو (مهدی قایدی)، اسماعیل قلی‌زاده (امیر علی محمدی)، محمدحسین اسلامی و محمدرضا آزادی (آرمان چگینی).

این دیدار فرصتی بود تا کادر فنی استقلال، بازیکنان خود را از نظر تاکتیکی و آمادگی بدنی ارزیابی کند و پیش از آغاز رقابت‌های رسمی، هماهنگی و برنامه‌ریزی تیمی را تقویت نماید.

انتهای پیام/