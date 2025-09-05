خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تساوی خیبر و آلومینیوم در دیداری دوستانه

تساوی خیبر و آلومینیوم در دیداری دوستانه
کد خبر : 1682269
لینک کوتاه کپی شد.

شاگردان سید مهدی رحمتی و سید مجتبی حسینی به تساوی یک بر یک مقابل هم رسیدند.

به گزارش ایلنا، تیم‌های خیبر خرم‌آباد و آلومینیوم اراک با توجه به وقفه مسابقات لیگ برتر، از ساعت 18 امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف هم رفتند.

تلاش بازیکنان دو تیم در نیمه نخست این مسابقه ثمری نداشت و بدون گل خاتمه یافت، اما در شروع نیمه دوم عباس کهریزی، مهاجم ریزنقش آلومینیوم با توپ‌ربایی از مدافع خیبر در موقعیت تک به تک قرار گرفت و دروازه حسین پورحمیدی را باز کرد.

هر دو تیم پس از این گل هم موقعیت‌هایی داشتند که تبدیل به گل نشدند و در شرایطی که هر دو سرمربی تصمیم به استفاده از بیشتر بازیکنان خود گرفتند و بازی 9 دقیقه از وقت‌های معمول گذشته بود، خیبر روی توپ ارسالی از کرنر توسط محمد صابری‌پور به گل تساوی دست یافت تا این بازی با نتیجه یک بر یک خاتمه پیدا کند.

گفتنی است، تیم فوتبال آلومینیوم اراک روز جمعه، 21 شهریور در هفته سوم لیگ‌برتر مهمان تراکتور تبریز خواهد بود و خیبر خرم‌آباد نیز در همین روز میزبان تیم فجر شهید سپاسی شیراز است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی