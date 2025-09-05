تساوی خیبر و آلومینیوم در دیداری دوستانه
شاگردان سید مهدی رحمتی و سید مجتبی حسینی به تساوی یک بر یک مقابل هم رسیدند.
به گزارش ایلنا، تیمهای خیبر خرمآباد و آلومینیوم اراک با توجه به وقفه مسابقات لیگ برتر، از ساعت 18 امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه تختی خرمآباد به مصاف هم رفتند.
تلاش بازیکنان دو تیم در نیمه نخست این مسابقه ثمری نداشت و بدون گل خاتمه یافت، اما در شروع نیمه دوم عباس کهریزی، مهاجم ریزنقش آلومینیوم با توپربایی از مدافع خیبر در موقعیت تک به تک قرار گرفت و دروازه حسین پورحمیدی را باز کرد.
هر دو تیم پس از این گل هم موقعیتهایی داشتند که تبدیل به گل نشدند و در شرایطی که هر دو سرمربی تصمیم به استفاده از بیشتر بازیکنان خود گرفتند و بازی 9 دقیقه از وقتهای معمول گذشته بود، خیبر روی توپ ارسالی از کرنر توسط محمد صابریپور به گل تساوی دست یافت تا این بازی با نتیجه یک بر یک خاتمه پیدا کند.
گفتنی است، تیم فوتبال آلومینیوم اراک روز جمعه، 21 شهریور در هفته سوم لیگبرتر مهمان تراکتور تبریز خواهد بود و خیبر خرمآباد نیز در همین روز میزبان تیم فجر شهید سپاسی شیراز است.