حریف ایران در فینال تورنمنت کافا شد

به گزارش ایلنا، بازی‌های دور سوم مرحله گروهی تورنمنت کافا در گروه A امروز (جمعه) برگزار شد که عمان با هدایت کارلوس کی‌روش برابر ترکمنستان به برتری 2 بر یک دست یافت.

تیم ملی ازبکستان در دیگر بازی با نتیجه 4 بر صفر قرقیزستان را شکست داد و با کسب 7 امتیاز و به لطف گل زده بیشتر و تفاضل گل بهتر نسبت به عمان صدرنشین و راهی فینال شد.

به این ترتیب، دیدار فینال دومین دوره تورنمنت کافا بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان ساعت 18 دوشنبه هفته آینده در تاشکند برگزار خواهد شد.

تیم ایران در دوره نخست با هدایت امیر قلعه‌نویی قهرمان شده بود.

انتهای پیام/