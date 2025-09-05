کافا ۲۰۲۵؛
حریف ایران در فینال تورنمنت کافا شد
تیم ملی فوتبال ازبکستان با برتری برابر قرقیزستان راهی فینال دومین دوره تورنمنت کافا شد.
به گزارش ایلنا، بازیهای دور سوم مرحله گروهی تورنمنت کافا در گروه A امروز (جمعه) برگزار شد که عمان با هدایت کارلوس کیروش برابر ترکمنستان به برتری 2 بر یک دست یافت.
تیم ملی ازبکستان در دیگر بازی با نتیجه 4 بر صفر قرقیزستان را شکست داد و با کسب 7 امتیاز و به لطف گل زده بیشتر و تفاضل گل بهتر نسبت به عمان صدرنشین و راهی فینال شد.
به این ترتیب، دیدار فینال دومین دوره تورنمنت کافا بین تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان ساعت 18 دوشنبه هفته آینده در تاشکند برگزار خواهد شد.
تیم ایران در دوره نخست با هدایت امیر قلعهنویی قهرمان شده بود.