تمرین تاکتیکی و ریکاوری در دو گروه

نخستین تمرین تیم ملی در تاشکند برگزار شد

نخستین تمرین تیم ملی در تاشکند برگزار شد
تیم ملی فوتبال ایران پس از ورود به تاشکند، نخستین تمرین خود را در دو گروه و با تمرکز روی ریکاوری و تاکتیک برگزار کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل ازسایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز پس از سفر به تاشکند، اولین تمرین خود را در دو گروه مجزا انجام دادند.

گروه اول شامل بازیکنانی بود که در دیدار روز گذشته برابر تاجیکستان در ترکیب اصلی به میدان رفتند و این گروه در سالن بدنسازی تمرینات ریکاوری خود را انجام داد. گروه دوم متشکل از بازیکنانی بود که به عنوان جانشین در بازی حضور داشتند یا از روی نیمکت تماشاگر بودند و در زمین تمرین باشگاه بنیادکار، تمرینات تاکتیکی را زیر نظر امیر قلعه‌نویی آغاز کردند.

در ابتدای تمرین تاکتیکی، امیر قلعه‌نویی دقایقی با علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی، به گفت‌وگو پرداخت و پس از آن بازیکنان به اجرای دستورات تاکتیکی سرمربی پرداختند. تمرین در دو بخش برگزار شد؛ بخش اول بدون دروازه و دروازه‌بان و در فضایی کوچک برای تمرین فرامین تاکتیکی، و بخش دوم با حضور دروازه‌بان‌ها و بازی درون تیمی، با جدیت بالا ادامه یافت.

همچنین پیش از شروع تمرین درون تیمی، میرزازاد و گوهری زیر نظر آلین دینکا تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند. دمای هوای پایتخت ازبکستان در زمان تمرین عصر امروز ۳۴ درجه بود.

