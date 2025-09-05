تیم ملی تنیس دختران زیر ۱۲ سال ایران در مسابقات بین قارهای
تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران برای نخستین بار به مسابقات بین قارهای دعوت شد و از ۵ تا ۱۳ مهر در شیمکنت قزاقستان با رقبای بینالمللی روبهرو خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای بین قارهای رده سنی زیر ۱۲ سال از ۵ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت قزاقستان برگزار میشود و تیم ملی دختران ایران برای اولین بار در این رویداد حضور خواهد داشت.
در این مسابقات، ۱۲ تیم از جمله ایران، استرالیا، چین، چین تایپه، قزاقستان، کره جنوبی، نیوزیلند و نمایندگان آفریقا، آمریکای جنوبی، جزایر پاسفیک، هنگکنگ و تایلند حضور خواهند داشت. بخش پسران نیز با ترکیبی مشابه از ۱۲ تیم بینالمللی به رقابت میپردازند.
دعوت تیم دختران ایران به این مسابقات پس از کسب عنوان ششم در رقابتهای قهرمانی آسیا رقم خورد. رقابتها در زمین خاکی و به صورت دو دیدار انفرادی و یک دیدار دونفره برگزار میشود و ملیپوشان ایران امیدوارند با کسب تجربه در سطح بینالمللی، آمادگی خود را برای آینده افزایش دهند.