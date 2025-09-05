خبرگزاری کار ایران
تیم ملی تنیس دختران زیر ۱۲ سال ایران در مسابقات بین قاره‌ای

تیم ملی تنیس دختران زیر ۱۲ سال ایران در مسابقات بین قاره‌ای
کد خبر : 1682265
تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران برای نخستین بار به مسابقات بین قاره‌ای دعوت شد و از ۵ تا ۱۳ مهر در شیمکنت قزاقستان با رقبای بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های بین قاره‌ای رده سنی زیر ۱۲ سال از ۵ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت قزاقستان برگزار می‌شود و تیم ملی دختران ایران برای اولین بار در این رویداد حضور خواهد داشت.

در این مسابقات، ۱۲ تیم از جمله ایران، استرالیا، چین، چین تایپه، قزاقستان، کره جنوبی، نیوزیلند و نمایندگان آفریقا، آمریکای جنوبی، جزایر پاسفیک، هنگ‌کنگ و تایلند حضور خواهند داشت. بخش پسران نیز با ترکیبی مشابه از ۱۲ تیم بین‌المللی به رقابت می‌پردازند.

دعوت تیم دختران ایران به این مسابقات پس از کسب عنوان ششم در رقابت‌های قهرمانی آسیا رقم خورد. رقابت‌ها در زمین خاکی و به صورت دو دیدار انفرادی و یک دیدار دونفره برگزار می‌شود و ملی‌پوشان ایران امیدوارند با کسب تجربه در سطح بین‌المللی، آمادگی خود را برای آینده افزایش دهند.

