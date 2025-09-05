خبرگزاری کار ایران
درخشش دختران و پسران ایرانی در روزی تاریخی

نوجوانان کاراته ایران با کسب دو مدال طلا و نقره و برنز در بخش‌های دختران و پسران، روزی تاریخی را در مسابقات قهرمانی آسیا رقم زدند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، کاراته‌کارهای نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا روزی به‌یادماندنی را پشت سر گذاشتند. نمایندگان کشورمان در دو بخش دختران و پسران با نمایش‌های تماشایی خود، توانستند در هر چهار وزن به مدال دست یابند و پرچم ایران را بارها بر فراز سالن رقابت‌ها به اهتزاز درآورند.

در بخش دختران، ورزشکاران ایران با روحیه جنگندگی و اعتماد به نفس مثال‌زدنی برابر حریفان مطرح قاره صف‌آرایی کردند و موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز شدند. این موفقیت نشان می‌دهد که کاراته بانوان ایران در سطح آسیا حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و آینده‌ای روشن در میادین جهانی پیش روی آن‌ها قرار دارد. همچنین عنوان سومی کاتای تیمی، پیام روشنی برای کاراته ایران داشت؛ پشتکار و برنامه‌ریزی دقیق، موفقیت تیم‌ها را تضمین می‌کند.

در بخش پسران نوجوان نیز کاراته‌کاهای کشورمان توانایی بالای خود را نشان دادند و علاوه بر کسب ۲ مدال نقره در کومیته، در بخش کاتای تیمی نیز موفق به کسب مدال برنز شدند. این نتایج اولیه انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه رقابت‌ها ایجاد کرده است، چرا که فردا رده جوانان و پس‌فردا رده زیر ۲۱ سال به میدان می‌روند تا مسیر درخشش کاراته ایران ادامه پیدا کند. کاراته‌کاهای ایران آماده‌اند تا بار دیگر پرچم کشور را در آسیا بر فراز ببرند و با مدال‌های بیشتر نام ایران را در قاره درخشان کنند.

