وحید رضایی: جدایی برزای تصمیم خودش بود / فعلاً بازیکن جدیدی جذب نمی‌کنیم

وحید رضایی: جدایی برزای تصمیم خودش بود / فعلاً بازیکن جدیدی جذب نمی‌کنیم
سرمربی شمس آذر درباره بازی دوستانه با ملوان، وضعیت تیمش پس از تعطیلات لیگ، جدایی بهنام برزای و شرایط تیم ملی توضیحاتی ارائه داد.

وحید رضایی، سرمربی شمس آذر قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره   برنامه‌های تیمش پس از تعطیلات لیگ گفت:«امروز به انزلی آمدیم و فردا یک بازی دوستانه با ملوان داریم. بعد از این دیدار به قزوین برمی‌گردیم تا ادامه تمرینات را برای بازی با پیکان دنبال کنیم. فعلاً برنامه‌ای برای جذب بازیکن جدید نداریم، چون بازیکنی با کیفیت مدنظر باقی نمانده که بخواهیم اضافه کنیم.»

رضایی درباره جدایی بهنام برزای عنوان کرد:«واقعیت این است که شرایط بهتری برای او فراهم شد و تصمیم گرفت جدا شود. بیشتر خودش علاقه‌ای نداشت اینجا بماند و ترجیح داد مسیر دیگری را انتخاب کند.»

او همچنین درباره شرایط تیم ملی و تورنمنت کافا گفت:«هماهنگی بازیکنان زمان می‌برد و اینکه کادر فنی تصمیم گرفت تیم در این تورنمنت حضور داشته باشد، اتفاق مثبتی است. همین که بازیکنان چند بازی کنار هم انجام دادند، به بهبود شرایط‌شان کمک می‌کند. آقای قلعه‌نویی تجربه بالایی دارد و می‌داند چطور تیم را در کنار هم نگه دارد. ما هم باید همه از تیم ملی، مربی باتجربه‌مان و بازیکنان حمایت کنیم.»

سرمربی شمس آذر در ادامه درباره شرایط تیمش در لیگ افزود:«میانگین سنی تیم ما پایین است و همین موضوع به کیفیت لیگ کمک می‌کند. بازیکنان جسورانه بازی می‌کنند، اما باید در کار دفاعی بهتر شویم. مقابل چادرملو اشتباهات فردی باعث شد گل بخوریم. اگر آن اشتباهات رخ نمی‌داد، باید بازی را ۳ بر ۲ می‌بردیم. با این حال خوشبختانه تیم ما تا دقیقه آخر جنگید و توانست گل چهارم را بزند. مهم‌تر از همه، حمایت هواداران تا آخرین لحظه بود که خیلی به ما کمک کرد.»

