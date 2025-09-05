حواشی سفر کوتاه تیم ملی فوتبال ایران به تاشکند
کاروان تیم ملی فوتبال ایران صبح جمعه با پروازی مستقیم از دوشنبه راهی تاشکند شد و بازیکنان در فضایی آرام و دوستانه، آماده ادامه تمرینات پیش از دیدارهای پیشرو شدند.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز (جمعه) با پرواز شرکت هواپیمایی تاجیکستان، ساعت ۱۰:۲۰ به وقت محلی، دوشنبه را به مقصد تاشکند ترک کرد. این پرواز پس از حدود ۴۵ دقیقه، به فرودگاه بینالمللی تاشکند رسید و تیم ملی کشورمان بدون مشکل در پایتخت ازبکستان فرود آمد.
در طول پرواز، بازیکنان فضای آرام و دوستانهای را سپری کردند. مهدی طارمی، روزبه چشمی و رامین رضاییان در یک ردیف صندلی کنار هم نشسته بودند و بیشتر مسیر را به گفتوگو با یکدیگر گذراندند. امیر قلعهنویی و مهدی محمدنبی در کنار هم و سایر اعضای کادرفنی با یکدیگر در یک ردیف صندلی قرار گرفتند.
همچنین پس از رسیدن هواپیما به تاشکند و پیش از تحویل ساکها، روزبه و رامین روی صندلی فرودگاه نشسته بودند و با تلفن همراه خود ویدیویی از بازی اخیر تیم ملی مقابل تاجیکستان را مرور میکردند.
پس از ورود کاروان ایران به تاشکند، نمایندگانی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان برای استقبال از تیم ملی در فرودگاه حضور داشتند. این استقبال گرم و صمیمانه، حال و هوای خاصی به ورود بازیکنان بخشید. سپس بازیکنان و کادر فنی پس از انجام امور مربوط به ورود، سوار اتوبوس تیم ملی شدند و به سمت هتل محل اقامت خود حرکت کردند.
طبق برنامهریزی صورت گرفته، تیم ملی ایران بعد از استقرار در هتل، تمرینات آمادهسازی خود را برای دیدارهای پیشرو ادامه خواهد داد تا با آمادگی کامل وارد رقابتها شود. تمرین عصر امروز پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.