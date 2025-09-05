خبرگزاری کار ایران
مهدی تاج امشب راهی دبی می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از حضور در تاجیکستان برای تماشای بازی تیم ملی، امشب عازم دبی خواهد شد تا تیم ملی امید را همراهی کند.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج که  به تاجیکستان سفر کرده بود تا دیدار تیم ملی فوتبال ایران را از نزدیک ببیند، امشب عازم دبی خواهد شد تا در کنار تیم ملی امید حضور داشته باشد. حضور او می‌تواند انگیزه مضاعفی برای بازیکنان و کادر فنی ایجاد کند و روند آماده‌سازی تیم را از نزدیک پیگیری کند.

تاج در مدت حضور کوتاه خود در تاجیکستان، روند آماده‌سازی و عملکرد بازیکنان تیم ملی را از نزدیک مشاهده کرد و با اعضای کادر فنی درباره برنامه‌ها و استراتژی‌های آینده گفت‌وگو نمود. همچنین در حاشیه سفر، با مسئولان محلی برای هماهنگی‌های مربوط به میزبانی دیدارها رایزنی‌هایی انجام شد.

با این حال، هنوز مشخص نیست که رئیس فدراسیون برای فینال تورنمنت کافا به ازبکستان بازخواهد گشت یا خیر. این حرکت نشان می‌دهد که تمرکز اصلی او حمایت و همراهی تیم ملی امید در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های حساس پیش‌رو است.

