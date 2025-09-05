خبرگزاری کار ایران
جنجال جدید کارلوس کی‌روش علیه داوران ایرانی

انتقاد تند سرمربی عمان از قضاوت داوران ایرانی در کافا خبرساز شده است.

به گزارش ایلنا، کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی عمان پس از بازی تیمش برابر قرقیزستان در رقابت‌های کافا، با انتقاد شدید از عملکرد داوران ایرانی جنجال‌ساز شد.

موعود بنیادی‌فرد پیش‌تر با قضاوت‌های پرحاشیه در فینال جام حذفی ایران و هفته نخست لیگ برتر خبرساز شده بود و حالا در دیدار عمان برابر ازبکستان نیز اعتراض کی‌روش را برانگیخت. در ادامه، حسن اکرمی دیگر داور ایرانی نیز در مسابقه دوم تیم عمان سوت زد که آن هم با واکنش تند سرمربی پرتغالی همراه شد.

کی‌روش در جریان این بازی به‌دلیل اعتراض به عدم اعلام خطا روی بازیکنش کارت زرد گرفت و در نتیجه از بازی پایانی مرحله گروهی محروم شد. او پس از مسابقه با انتشار ویدئوی صحنه مورد نظر نوشت: «شواهد ویدئویی به وضوح نشان می‌دهند بازیکن ما گرفته شد و توپ را از دست داد، درست جلوی چشم داور و کمک‌داور. به جای حمایت از روح فوتبال، من کارت زرد گرفتم و حالا محروم شده‌ام.»

او ادامه داد: «توضیح داوران حتی عجیب‌تر بود؛ گفتند اگر برخوردی نباشد، گرفتن بازیکن خطا نیست! یک قانون تازه، ساخت ایران. و نتیجه این شد که مربی محروم شد و داور یک بازی دیگر قضاوت گرفت. این نه‌تنها غیرقابل‌قبول بلکه نقض شرم‌آور احترام و درستکاری در فوتبال است.»

کی‌روش همچنین اعلام کرد که فدراسیون عمان به‌طور رسمی درخواست لغو کارت زرد او را داده اما این اعتراض پذیرفته نشده است.

